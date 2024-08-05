Приготувати маринований перець можна практично без зусиль. Він має інтенсивний характерний смак, який може збагатити багато страв і надати їм гострого акценту.
До теми Без очищення і нарізки яблук: компот на зиму за 15 хвилин
Маринований перець на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Спочатку вимийте перець, видаліть насіння і білі волокна. Поріжте його і ошпарте окропом.
- Потім потрібно приготувати розсіл.
- Візьміть 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі. Доведіть все до кипіння.
- Перець щільно укладіть в банку та залийте гарячим розсолом.
- У кожну банку додати перець, запашний перець, лавровий лист і гірчицю.
- Нарешті влийте ложку олії та закрийте банки.
- Потім пастеризуйте в гарячій воді 10 – 15 хвилин.