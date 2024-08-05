Приготувати маринований перець можна практично без зусиль. Він має інтенсивний характерний смак, який може збагатити багато страв і надати їм гострого акценту.

До теми Без очищення і нарізки яблук: компот на зиму за 15 хвилин

Маринований перець на зиму

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Спочатку вимийте перець, видаліть насіння і білі волокна. Поріжте його і ошпарте окропом.
  2. Потім потрібно приготувати розсіл.
  3. Візьміть 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі. Доведіть все до кипіння.
  4. Перець щільно укладіть в банку та залийте гарячим розсолом.
  5. У кожну банку додати перець, запашний перець, лавровий лист і гірчицю.
  6. Нарешті влийте ложку олії та закрийте банки.
  7. Потім пастеризуйте в гарячій воді 10 – 15 хвилин.