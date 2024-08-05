Приготувати маринований перець можна практично без зусиль. Він має інтенсивний характерний смак, який може збагатити багато страв і надати їм гострого акценту.

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Маринований перець на зиму

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма перцю;

– 5 склянок води;

– 1 склянка оцту 10%;

– 1 склянка цукру;

– 1 плоска столова ложка солі;

– лавровий лист;

– гірчиця;

– кілька горошин перцю;

– кілька зерен запашного перцю;

– олія.

Приготування:

Спочатку вимийте перець, видаліть насіння і білі волокна. Поріжте його і ошпарте окропом. Потім потрібно приготувати розсіл. Візьміть 5 склянок води, склянку оцту, цукор і столову ложку солі. Доведіть все до кипіння. Перець щільно укладіть в банку та залийте гарячим розсолом. У кожну банку додати перець, запашний перець, лавровий лист і гірчицю. Нарешті влийте ложку олії та закрийте банки. Потім пастеризуйте в гарячій воді 10 – 15 хвилин.

Їх так легко приготувати: простий рецепт котлет.