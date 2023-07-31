Гомбовці – десерт з кисло-молочного сиру у вигляді кульок з начинкою. В них додають як цілі ягоди чи фрукти (сливи, вишні, абрикоси без кісточок) так і варення.

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24 канал підготував рецепт справжнього українського десерту родом із Закарпаття, який ви сміло та з легкістю приготуєте вдома.

Рецепт гомбовців зі свіжими сливами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Кисло-молочний сир перетираємо через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо жовток, пшеничне борошно, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо.
  • Сливу розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл та ще один раз — має вийти 8 частин.
  • Вологими руками ділимо наше сирне тісто на 8 частин та починаємо формувати гомбовці. З тіста робимо коржик, в середину кладемо частинку сливи і загортаємо краї. Викладаємо кожен гомбовець у борошно та формуємо м'ячик.
  • Варимо гомбовці у великій кількості підсоленого окропу. Коли вони почнуть спливати — дістаємо та обвалюємо кожен у мелених горіхах.
  • Подаємо страву до столу з домашньою сметаною або повидлом.

Смачного!