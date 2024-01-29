Закарпатские улитки с мясом: гениальное блюдо, которое станет вашим любимым – давний рецепт
Источник:Мирослава Пекарюк
Украинская кухня – очень богата интересными и вкусными блюдами. В частности, советуем вам приготовить закарпатские улитки – они могут стать вашими любимыми.
Улитки – достойная альтернатива привычным пельменям. Однако они будут даже вкуснее из-за дрожжевого теста и подливки.
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Закарпатские улитки с мясом
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты для теста:
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 75 миллилитров молока;
– 175 миллилитров воды;
– 450 – 500 граммов муки;
– 1 яйцо;
– подсолнечное масло, соль по вкусу.
Для начинки:
– 500 граммов свиного фарша;
– копченая паприка, соль, перец по вкусу.
Для подливки:
– 1 луковица;
– 200 граммов шампиньонов;
– 500 граммов воды;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- В глубокую миску всыпьте дрожжи и сахар. Добавьте теплое молоко, 75 миллилитров воды комнатной температуры и перемешайте все до однородности. Поставьте в теплое место, чтобы дрожжи сошли шапочкой.
- В кастрюлю высыпьте мелко нарезанный лук, обжарьте его до прозрачности, добавьте нарезанные кубиком шампиньоны, посолите, поперчите и немного потушите. Добавьте воду, доведите подливку до кипения и отставьте.
- Фарш заправьте перцем, копченой паприкой и хорошо перемешайте.
- Когда дрожжи сойдут, вылейте их в миску, в которой будете замешивать тесто. Добавьте яйцо, масло, соль и остальную теплую воду. Перемешайте и начните постепенно добавлять муку. Замесите тесто, добавив в процессе немного масла для эластичности. Накройте тесто полотенцем и поставьте на 30 минут в теплое место.
- К грибной подливке добавьте сметану и перемешайте до однородности.
- Когда тесто взойдет, растайте его в большой прямоугольный пласт толщиной 1 сантиметр. Далее разрежьте его на 2 части, щедро выложите фарш и закрутите рулеты. Хорошо защепите шов и нарежьте на куски.
- Выложите улитки в грибную подливку, чтобы они не прикасались друг к другу, и варите на медленном огне 15 минут под крышкой, не открывая ее.
- Готовые улитки выложите на тарелку вместе с подливкой и посыпьте измельченной зеленью.