Слимбаки – гідна альтернатива звичним пельменям. Однак вони будуть навіть смачнішими через дріжджове тісто та підливку.

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Закарпатські слимбаки з м'ясом

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. В глибоку миску всипте дріжджі та цукор. Додайте тепле молоко, 75 мілілітрів води кімнатної температури та перемішайте все до однорідності. Поставте в тепле місце, щоб дріжджі зійшли шапочкою.
  2. У каструлю висипте дрібно нарізану цибулю, обсмажте її до прозорості, додайте нарізані кубиком шампіньйони, посоліть, поперчіть та трохи потушкуйте. Додайте воду, доведіть підливу до кипіння та відставте.
  3. Фарш заправте сіллю, перцем, копченою паприкою та добре перемішайте.
  4. Коли дріжджі зійдуть, вилийте їх в миску, в якій будете замішувати тісто. Додайте яйце, олію, сіль та решту теплої води. Перемішайте та почніть поступово додавати борошно. Замісіть тісто, додавши в процесі трохи олії для еластичності. Накрийте тісто рушником та поставте на 30 хвилин в тепле місце.
  5. В грибну підливу додайте сметану та перемішайте до однорідності.
  6. Коли тісто зійде, розчайте його у великий прямокутний пласт товщиною 1 сантиметр. Далі розріжте його на 2 частини, щедро викладіть фарш та закрутіть рулети. Добре защепіть шов та наріжте на шматки.
  7. Викладіть слимбаки в грибну підливу, щоб вони не торкались один до одного, і варіть на повільному вогні 15 хвилин під кришкою, не відкриваючи її.
  8. Готові слимбаки викладіть на тарілку разом із підливою та посипте подрібненою зеленню.