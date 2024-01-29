Слимбаки – гідна альтернатива звичним пельменям. Однак вони будуть навіть смачнішими через дріжджове тісто та підливку.
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Закарпатські слимбаки з м'ясом
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- В глибоку миску всипте дріжджі та цукор. Додайте тепле молоко, 75 мілілітрів води кімнатної температури та перемішайте все до однорідності. Поставте в тепле місце, щоб дріжджі зійшли шапочкою.
- У каструлю висипте дрібно нарізану цибулю, обсмажте її до прозорості, додайте нарізані кубиком шампіньйони, посоліть, поперчіть та трохи потушкуйте. Додайте воду, доведіть підливу до кипіння та відставте.
- Фарш заправте сіллю, перцем, копченою паприкою та добре перемішайте.
- Коли дріжджі зійдуть, вилийте їх в миску, в якій будете замішувати тісто. Додайте яйце, олію, сіль та решту теплої води. Перемішайте та почніть поступово додавати борошно. Замісіть тісто, додавши в процесі трохи олії для еластичності. Накрийте тісто рушником та поставте на 30 хвилин в тепле місце.
- В грибну підливу додайте сметану та перемішайте до однорідності.
- Коли тісто зійде, розчайте його у великий прямокутний пласт товщиною 1 сантиметр. Далі розріжте його на 2 частини, щедро викладіть фарш та закрутіть рулети. Добре защепіть шов та наріжте на шматки.
- Викладіть слимбаки в грибну підливу, щоб вони не торкались один до одного, і варіть на повільному вогні 15 хвилин під кришкою, не відкриваючи її.
- Готові слимбаки викладіть на тарілку разом із підливою та посипте подрібненою зеленню.