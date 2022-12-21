Сегодня каждая область нашей жизни направлена только на одно – победу Украины над российскими оккупантами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кулинария стала частью большого фронта, а с ней связано много моментов, из которых состоит успех в борьбе с врагом.

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Банка маринованных помидоров против дрона или паляница, которая наводила ужас на попавших в плен пропагандистов и россиян – Вкусно 24 вспоминает, какие блюда отличились в 2022-м и делится их рецептами.

Феномен паляницы

Паляница – это особая разновидность хлеба, который наши предки выпекали издревле. Именно ей выпала интересная роль в российско-украинской войне. Слово "паляница" используется как шибболет (кодовое слово) для выявления диверсионно-разведывательных групп врага. Это связано с фонетическими особенностями украинского языка и невозможностью россиян его произнести.

Плескатую хлебину готовят преимущественно из пшеничной муки. Для украинцев этот хлеб считается символом солнца, счастья и благополучия дома. Многие обрядовые праздники включают в свои ритуалы паляницу. Молодоженам на свадьбу преподносили этот хлеб как символ богатства и благоденствия семьи. Также паляница была атрибутом новогоднего стола.

Рецепт украинской паляницы

Время: 2 часа

Порций: 2

Древнее украинское блюдо / Фото Shuba

Ингредиенты:

400 грамм пшеничной муки;

1,5 чайной ложки сухих дрожжей;

250 миллилитров воды;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка соли.

Приготовление:

Для начала нужно приготовить опару. Смешайте муку с сухими дрожжами, добавьте теплую воду и замесите тесто. Оставьте опару в теплом месте на 3 часа. Поверхность теста должна укрыться пузырьками. К опаре добавьте оставшуюся муку и остальную теплую воду, в которой перед тем нужно растворить соль и сахар. Замесите гладкое тесто. Из полученного теста сделайте шар и смажьте его растительным маслом. Накройте и оставьте в тепле, пока тесто не увеличится примерно вдвое. Полученное тесто сформуйте в шар и положите на смазанный маслом и посыпанный противень мукой. Оставьте еще на час. После указанного времени сделайте на тесте надрез. Выпекайте паляницу в предварительно разогретой духовке при температуре 190 градусов по Цельсию 45 минут.

Поговорки:

"Укрзалізниця везла паляницю, пасажир верзе нісенітниці".

"Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці". ( Автором скороговорки является Александр Ожигов ).

"Это были помидоры со сливой, мои любимые"

В марте, спустя несколько дней после российского вторжения, пользователи социальных сетей распространили сообщение, что женщина сбила вражеский дрон банками помидоров. Впоследствии оказалось, что киевлянка курила на балконе, услышала странный звук и увидела дрон. Под рукой оказалась домашняя консервация, которая в один момент превратилась в "оружие".

Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка,

– отметила киевлянка.

Рецепт помидоров со сливой

Время: 2 часа

Порций: 4

Аппетитная закуска / Фото Vecteezy

Ингредиенты:

800 грамм помидоров;

400 грамм слив;

2 – 3 зубчика чеснока;

2 зонтика укропа;

1 столовая ложка поваренной соли;

1/2 чайной ложки сахара;

2 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

На дно банок выложите чеснок и укроп. Затем поместите помидоры. Старайтесь вкладывать их как можно плотнее. Готовим сливовый маринад: отвариваем фрукты в 1 литре воды, добавляем соль и сахар, когда он станет розовым, перемешиваем и разливаем по банкам сразу после снятия с огня. Пастеризуем банки 15 минут, добавляем уксус, закрываем и закутываем одеялом до остывания.

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320 литров борща на львовском вокзале

Также весной произошло еще одно знаковое событие. Во Львове звездный шеф-повар Евгений Клопотенко приготовил борщ для беженцев. Кулинар воспроизвел рецепт национального блюда в семейном кругу. Кроме этого, к процессу присоединилась его команда поваров и все желающие украинцы.

Известный кулинар готовит на львовском вокзале / Скриншот з відео

Евгений Клопотенко не скрывал, откуда взялась идея такой полевой кухни прямо у железнодорожного вокзала. Он пообещал приготовить борщ вместо шеф-повара Игоря Мезенцева, который с начала войны находился в Харькове.

Он с первого дня войны в Харькове и видит весь ужас не из интернета и ТВ, а своими глазами. Игорь решил остаться в своем городе и никуда не уезжать. Я мог быть там, где можно готовить. Я пообещал Игорю, что приготовлю за него борщ,

– отметил Евгений Клопотенко.

Шеф-повару удалось приготовить 320 литров своего знаменитого борща.

Рецепт гетманского борща от Евгения Клопотенко

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты :

300 грамм свинины (ребра);

1 свекла;

1 лук;

1 морковь;

2 картофеля;

100 грамм фасоли;

1 50 грамм баклажана;

150 грамм капусты;

2 столовые ложки томатной пасты;

1 столовая ложка сахара;

2 лавровых листа;

2 зубчика чеснока;

2 литра воды;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

черный перец (горошком) по вкусу;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте свеклу и выпекайте в духовке полтора часа. После указанного времени достаньте свеклу и дайте ей остыть. Измельчите излюбленным способом: нарежьте соломкой или натрите на грубой терке. Фасоль замочить в холодной воде на 1 час, слейте воду. Возьмите ребра, очистите от сухожилия и пленок, помойте и немного посолите. Запекайте в духовке вместе со специями 20 минут при 180 градусах. Печеное мясо обогатит борщ насыщенным вкусом и особым ароматом. После того как мясо остынет, нарежьте его на куски. Морковь потрите на терке, лук мелко порежьте, баклажан измельчите на небольшие кубики. На разогретой сковороде обжарьте лук и морковь в течение 2 – 3 минут, добавьте баклажан и свеклу, тушите все еще 2 минуты. Затем добавьте томатную пасту и сахар. Картошку почистите и порежьте кубиками небольшого размера. В большую кастрюлю налейте воду, выложите картофель и запеченное мясо, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите еще 5 минут. Тонко нашинкуйте капусту и добавьте в борщ, а за ней – фасоль. Варите блюдо в течение 15 минут. Добавьте овощную поджарку и варите еще 5 – 7 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте 2 зубчика раздавленного чеснока.

Каждый отвечает за свой фронт

С 2014 года, когда Россия цинично аннексировала Крым и захватила часть Донбасса, кулинарный фронт открылся на многих кухнях. Украинские хозяйки и хозяева взялись за приготовление самых разных вкусностей для воинов, ведь наши защитники и защитницы должны быть не только хорошо снаряжены, но и вкусно накормлены. За эти годы на фронт передали не одну тонну вареников и заготовок для борща, сотни пирожков и тысячи тушенок. Случается и особое лакомство: домашние батончики и сгущенка.

В 2022-м с начала полномасштабной агрессии практически на каждой украинской кухне что-то готовилось для военных:

хозяйки из Стрыйщины передали на фронт 1,5 тонны вареников ,

, волонтеры из Иванычей Волынской области сделали бойцам более 50 тысяч сухих супов и борщей ,

, в Хмельницкой области местные жители готовят и отправляют на фронт домашнюю выпечку – несколько сотен ящиков печенья, батончиков и соленых крекеров.

Это далеко не все истории кулинарных подвигов и креативных решений украинцев.

Наша нация показала свою несокрушимость и сплоченность не только врагу, но и всему цивилизованному миру. Каждый из нас на своем месте делает все для того, чтобы помочь ВСУ одолеть российских оккупантов, чего бы это ни касалось: пригон автомобилей, сборов на дроны, плетение маскировочных сеток или приготовление вкусных блюд. Ибо в единстве наша сила!