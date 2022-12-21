Сьогодні кожна сфера нашого життя спрямована лише на одне – перемогу України над російськими окупантами. Тому немає нічого дивного в тому, що кулінарія стала частинкою великого фронту, а з нею пов’язано багато моментів, з яких складається успіх у боротьбі з ворогом.

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Банка маринованих помідорів проти дрона чи паляниця, яка наводила жаху на пропагандистів та росіян, що потрапляли у полон, – Смачно 24 пригадує, які страви відзначились у 2022-му та ділиться їхніми рецептами.

Феномен паляниці

Паляниця – це особливий різновид хліба, який наші предки випікали з давніх-давен. Саме їй випала цікава роль у російсько-українській війні. Слово "паляниця" використовують як шібболет (кодове слово) для виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога. Це пов'язано з фонетичними особливостями української мови та неможливістю росіян його вимовити.

Плескату хлібину готують переважно з пшеничного борошна. Для українців цей хліб вважається символом сонця, щастя і добробуту в домі. Багато обрядових свят включають у свої ритуали паляницю. Молодятам на весілля підносили цей хліб як символ багатства і благоденства сім'ї. Також паляниця була атрибутом новорічного столу.

Рецепт української паляниці

Час: 2 години

Порцій: 2

Давня українська страва / Фото Shuba

Інгредієнти:

400 грамів пшеничного борошна;

1,5 чайної ложки сухих дріжджів;

250 мілілітрів води;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка солі.

Приготування:

Для початку потрібно приготувати опару. Для цього змішайте борошно із сухими дріжджами, додайте теплу воду та замісіть тісто. Залиште опару у теплому місці на 3 години. Поверхня тіста має вкритися бульбашками. До опари додайте борошно, що залишилось, та решту теплої води, в якій перед тим потрібно розчинити сіль та цукор. Замішайте гладке тісто. З отриманого тіста зробіть кулю та змастіть її олією. Накрийте та залишіть в теплі до того часу, поки тісто не збільшиться приблизно вдвічі. Отримане тісто сформуйте у кулю та покладіть на змащене олією та посипане борошном деко. Залиште ще на годину. Після вказаного часу зробіть на тісті надріз. Випікайте паляницю у попередньо розігрітій духовці при температурі 190 градусів за Цельсієм 45 хвилин.

Поговірки:

"Укрзалізниця везла паляницю, пасажир верзе нісенітниці".

"Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці". (Автором скоромовки є Олександр Ожигов).

"Це були помідори зі сливою, мої улюблені"

У березні, через кілька днів після російського вторгнення, користувачі соціальних мереж поширили повідомлення, що жінка збила ворожий дрон банкою помідорів. Згодом виявилося, що киянка палила на балконі, почула дивний звук і побачила дрон. Під рукою виявилася домашня консервація, яка в момент перетворилася на "зброю".

Це були помідори зі сливою, мої улюблені. Літрова банка,

– зазначила киянка.

Рецепт помідорів зі сливою

Час: 2 години

Порцій: 4

Апетитна закуска / Фото Vecteezy

Інгредієнти:

800 грамів помідорів;

400 грамів слив;

2 – 3 зубчики часнику;

2 парасольки кропу;

1 столова ложка кухонної солі;

1/2 чайної ложки цукру;

2 столові ложки оцту.

Приготування:

На дно банок викладіть часник та кріп. Потім помістіть помідори. Намагайтеся вкладати їх якомога щільніше. Готуємо сливовий маринад: відварюємо фрукти в 1 літрі води, додаємо сіль та цукор, коли він стане рожевим, перемішуємо та розливаємо по банках одразу після того, як зняли з вогню. Пастеризуємо банки 15 хвилин, додаємо оцет, закриваємо та закутуємо ковдрою до вистигання.

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320 літрів борщу на львівському вокзалі

Також весною відбулася ще одна знакова подія. У Львові зірковий шеф-кухар Євген Клопотенко приготував борщ для біженців. Кулінар відтворив рецепт національної страви у сімейному колі. Крім цього, до процесу долучилася його команда кухарів та всі охочі українці.

Відомий кулінар готує на львівському вокзалі / Скриншот з відео

Євген Клопотенко не приховував, звідки взялась ідея такої польової кухні просто біля залізничного вокзалу. Він пообіцяв приготувати борщ замість шеф-кухаря Ігоря Мезенцева, який від початку війни перебував у Харкові.

Він з першого дня війни у Харкові і бачить весь жах не з інтернету та ТБ, а на власні очі. Ігор вирішив лишитися у своєму місті і нікуди не їхати. Я зміг бути там, де можна готувати. Я пообіцяв Ігорю, що приготую за нього борщ,

– зазначив Євген Клопотенко.

Шеф-кухарю вдалося приготувати 320 літрів свого знаменитого борщу.

Рецепт гетьманського борщу від Євгена Клопотенка

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

300 грамів свинини (ребра);

1 буряк;

1 цибуля;

1 морква;

2 картоплі;

100 грамів квасолі;

150 грамів баклажана;

150 грамів капусти;

2 столові ложки томатної пасти;

1 столова ложка цукру;

2 лаврові листки;

2 зубчики часнику;

2 літри води;

2 столові ложки соняшникової олії;

чорний перець (горошком) до смаку;

сіль і перець до смаку.

Приготування:

Ретельно промийте буряк та випікайте у духовці півтори години. Після зазначеного часу дістаньте буряк та дайте йому охолонути. Подрібніть улюбленим способом: наріжте соломкою або натріть на грубій тертці. Квасолю замочіть у холодній воді на 1 годину, злийте воду. Візьміть ребра, зачистьте від сухожилля та плівок, помийте та трохи посоліть. Запікайте у духовці разом зі спеціями 20 хвилин при 180 градусах. Печене м’ясо збагатить борщ насиченим смаком та особливим ароматом. Після того, як м’ясо охолоне, наріжте його на шматки. Моркву потріть на тертці, цибулю дрібно поріжте, баклажан подрібніть на невеликі кубики. На розігрітій пательні обсмажте цибулю і моркву впродовж 2 – 3 хвилин, додайте баклажан і буряк, тушкуйте все ще 2 хвилини. Потім додайте томатну пасту та цукор. Картоплю почистьте і поріжте кубиками невеликого розміру. У велику каструлю налийте воду, викладіть картоплю і запечене м'ясо, доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин. Тонко нашаткуйте капусту та додайте у борщ, а за нею – квасолю. Варіть страву протягом 15 хвилин. Додайте овочеву підсмажку і варіть ще 5 – 7 хвилин. Посоліть і поперчіть до смаку. В кінці приготування додайте 2 зубчики роздавленого часнику.

Кожен відповідає за свій фронт

З 2014 року, коли Росія цинічно анексувала Крим та захопила частину Донбасу, кулінарний фронт відкрився на багатьох кухнях. Українські господині та господарі взялися за приготування найрізноманітніших смаколиків для воїнів, адже наші захисники та захисниці мусять бути не лише добре споряджені, а й смачно нагодовані. За ці роки на фронт передали не одну тонну вареників та заготовок для борщу, сотні пиріжків та тисячі тушонок. Трапляються й особливі ласощі: домашні батончики та згущене молоко.

У 2022-му з початку повномасштабної агресії практично на кожній українській кухні щось готувалося для військових:

господині зі Стрийщини передали на фронт 1,5 тонни вареників,

волонтерки з Іваничів Волинської області зробили бійцям понад 50 тисяч сухих супів і борщів,

на Хмельниччині місцеві жителі готують та відправляють на фронт домашню випічку – це кілька сотень ящиків печива, батончиків та солених крекерів.

Це далеко не всі історії кулінарних подвигів та креативних рішень українців.

Наша нація показала свою незламність та згуртованість не лише ворогу, а й усьому цивілізованому світу. Кожен із нас на своєму місці робить усе для того, аби допомогти ЗСУ здолати російських окупантів, чого б це не стосувалося: привезення автівок, зборів на дрони, плетення маскувальних сіток чи приготування смачних страв. Бо в єдності наша сила!