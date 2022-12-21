Закрутка против дрона, или Какие украинские блюда вдохновляли на победу в 2022 году

21 декабря 2022, 18:00
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Уходящий год полон невероятными поступками украинцев, за которыми с восторгом наблюдал весь мир. И кулинария здесь сыграла особую роль.

Сегодня каждая область нашей жизни направлена только на одно – победу Украины над российскими оккупантами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кулинария стала частью большого фронта, а с ней связано много моментов, из которых состоит успех в борьбе с врагом.

Читайте также Куриные нагетсы – блюдо не только для будней, но и для праздника: простые рецепты на Новый год

Банка маринованных помидоров против дрона или паляница, которая наводила ужас на попавших в плен пропагандистов и россиян – Вкусно 24 вспоминает, какие блюда отличились в 2022-м и делится их рецептами.

Феномен паляницы

Паляница – это особая разновидность хлеба, который наши предки выпекали издревле. Именно ей выпала интересная роль в российско-украинской войне. Слово "паляница" используется как шибболет (кодовое слово) для выявления диверсионно-разведывательных групп врага. Это связано с фонетическими особенностями украинского языка и невозможностью россиян его произнести.

Плескатую хлебину готовят преимущественно из пшеничной муки. Для украинцев этот хлеб считается символом солнца, счастья и благополучия дома. Многие обрядовые праздники включают в свои ритуалы паляницу. Молодоженам на свадьбу преподносили этот хлеб как символ богатства и благоденствия семьи. Также паляница была атрибутом новогоднего стола.

Рецепт украинской паляницы

Время: 2 часа

Порций: 2

Древнее украинское блюдо / Фото Shuba

Ингредиенты

  • 400 грамм пшеничной муки;
  • 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;
  • 250 миллилитров воды;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 столовая ложка соли.

Приготовление

  1. Для начала нужно приготовить опару. Смешайте муку с сухими дрожжами, добавьте теплую воду и замесите тесто.
  2. Оставьте опару в теплом месте на 3 часа. Поверхность теста должна укрыться пузырьками.
  3. К опаре добавьте оставшуюся муку и остальную теплую воду, в которой перед тем нужно растворить соль и сахар. Замесите гладкое тесто.
  4. Из полученного теста сделайте шар и смажьте его растительным маслом. Накройте и оставьте в тепле, пока тесто не увеличится примерно вдвое.
  5. Полученное тесто сформуйте в шар и положите на смазанный маслом и посыпанный противень мукой. Оставьте еще на час. После указанного времени сделайте на тесте надрез.
  6. Выпекайте паляницу в предварительно разогретой духовке при температуре 190 градусов по Цельсию 45 минут.

Поговорки:
"Укрзалізниця везла паляницю, пасажир верзе нісенітниці".
"Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці". (Автором скороговорки является Александр Ожигов).

"Это были помидоры со сливой, мои любимые"

В марте, спустя несколько дней после российского вторжения, пользователи социальных сетей распространили сообщение, что женщина сбила вражеский дрон банками помидоров. Впоследствии оказалось, что киевлянка курила на балконе, услышала странный звук и увидела дрон. Под рукой оказалась домашняя консервация, которая в один момент превратилась в "оружие".

Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка,
– отметила киевлянка.

Рецепт помидоров со сливой

Время: 2 часа

Порций: 4

Аппетитная закуска / Фото Vecteezy

Ингредиенты

  • 800 грамм помидоров;
  • 400 грамм слив;
  • 2 – 3 зубчика чеснока;
  • 2 зонтика укропа;
  • 1 столовая ложка поваренной соли;
  • 1/2 чайной ложки сахара;
  • 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление

  1. На дно банок выложите чеснок и укроп. Затем поместите помидоры. Старайтесь вкладывать их как можно плотнее.
  2. Готовим сливовый маринад: отвариваем фрукты в 1 литре воды, добавляем соль и сахар, когда он станет розовым, перемешиваем и разливаем по банкам сразу после снятия с огня.
  3. Пастеризуем банки 15 минут, добавляем уксус, закрываем и закутываем одеялом до остывания.

Будет интересно Промывание квашеной капусты: нужно ли это делать

320 литров борща на львовском вокзале

Также весной произошло еще одно знаковое событие. Во Львове звездный шеф-повар Евгений Клопотенко приготовил борщ для беженцев. Кулинар воспроизвел рецепт национального блюда в семейном кругу. Кроме этого, к процессу присоединилась его команда поваров и все желающие украинцы.

Известный кулинар готовит на львовском вокзале / Скриншот з відео

Евгений Клопотенко не скрывал, откуда взялась идея такой полевой кухни прямо у железнодорожного вокзала. Он пообещал приготовить борщ вместо шеф-повара Игоря Мезенцева, который с начала войны находился в Харькове.

Он с первого дня войны в Харькове и видит весь ужас не из интернета и ТВ, а своими глазами. Игорь решил остаться в своем городе и никуда не уезжать. Я мог быть там, где можно готовить. Я пообещал Игорю, что приготовлю за него борщ,
– отметил Евгений Клопотенко.

Шеф-повару удалось приготовить 320 литров своего знаменитого борща.

Рецепт гетманского борща от Евгения Клопотенко

Время: 2 часа

Порций: 4

Ингредиенты
  • 300 грамм свинины (ребра);
  • 1 свекла;
  • 1 лук;
  • 1 морковь;
  • 2 картофеля;
  • 100 грамм фасоли;
  • 150 грамм баклажана;
  • 150 грамм капусты;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 лавровых листа;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 литра воды;
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла;
  • черный перец (горошком) по вкусу;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Тщательно промойте свеклу и выпекайте в духовке полтора часа. После указанного времени достаньте свеклу и дайте ей остыть. Измельчите излюбленным способом: нарежьте соломкой или натрите на грубой терке.
  2. Фасоль замочить в холодной воде на 1 час, слейте воду.
  3. Возьмите ребра, очистите от сухожилия и пленок, помойте и немного посолите.
  4. Запекайте в духовке вместе со специями 20 минут при 180 градусах. Печеное мясо обогатит борщ насыщенным вкусом и особым ароматом.
  5. После того как мясо остынет, нарежьте его на куски.
  6. Морковь потрите на терке, лук мелко порежьте, баклажан измельчите на небольшие кубики.
  7. На разогретой сковороде обжарьте лук и морковь в течение 2 – 3 минут, добавьте баклажан и свеклу, тушите все еще 2 минуты. Затем добавьте томатную пасту и сахар.
  8. Картошку почистите и порежьте кубиками небольшого размера.
  9. В большую кастрюлю налейте воду, выложите картофель и запеченное мясо, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите еще 5 минут.
  10. Тонко нашинкуйте капусту и добавьте в борщ, а за ней – фасоль. Варите блюдо в течение 15 минут.
  11. Добавьте овощную поджарку и варите еще 5 – 7 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте 2 зубчика раздавленного чеснока.

Каждый отвечает за свой фронт

С 2014 года, когда Россия цинично аннексировала Крым и захватила часть Донбасса, кулинарный фронт открылся на многих кухнях. Украинские хозяйки и хозяева взялись за приготовление самых разных вкусностей для воинов, ведь наши защитники и защитницы должны быть не только хорошо снаряжены, но и вкусно накормлены. За эти годы на фронт передали не одну тонну вареников и заготовок для борща, сотни пирожков и тысячи тушенок. Случается и особое лакомство: домашние батончики и сгущенка.

В 2022-м с начала полномасштабной агрессии практически на каждой украинской кухне что-то готовилось для военных:

  • хозяйки из Стрыйщины передали на фронт 1,5 тонны вареников,
  • волонтеры из Иванычей Волынской области сделали бойцам более 50 тысяч сухих супов и борщей,
  • в Хмельницкой области местные жители готовят и отправляют на фронт домашнюю выпечку – несколько сотен ящиков печенья, батончиков и соленых крекеров.

Это далеко не все истории кулинарных подвигов и креативных решений украинцев.

Наша нация показала свою несокрушимость и сплоченность не только врагу, но и всему цивилизованному миру. Каждый из нас на своем месте делает все для того, чтобы помочь ВСУ одолеть российских оккупантов, чего бы это ни касалось: пригон автомобилей, сборов на дроны, плетение маскировочных сеток или приготовление вкусных блюд. Ибо в единстве наша сила!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська