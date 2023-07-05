Хрусткі огірочки з присмаком чилі плюс картопля – і все, обід готовий. Розбавте свою колекцію і приготуйте на зиму огірки з кетчупом.
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Рецепт огірків з кетчупом на зиму
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 5 літрових банок
Так апетитно / Фото Прості кулінарні рецепти
Приготування:
- Огірки вимийте та залийте холодною водою на 4 години, періодично її міняючи.
- Банки і кришки помийте й простерилізуйте зручним для вас способом.
- На дно банок викладіть почергово нарізаний кріп, листя хрону, перець гострий, 2 – 3 лаврові листки, 5 – 6 штук перцю чорного горошком, 2 зубчики часнику.
- Далі у банки, обов'язково щільним рядом викладіть огірки.
- Залийте киплячу воду, закрийте кришками й залиште на столі на 20 хвилин. Як мине вказаний час, вилити охололу воду.
- Приготуйте розсіл: у невелику каструлю влийте 6 стаканів окропу, додайте 1 склянку цукру, 2 столові ложки солі, томатний кетчуп "Чилі" та 1 стакан оцту. Все перемішайте та виставіть на вогонь. Доведіть суміш до закипання.
- Отриманим розсолом залийте огірки й закрийте банки.
- Укутайте банки з огірками ковдрою до охолодження.