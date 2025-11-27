Не варто обмежувати себе традиційними тарталетками чи бутербродами, інформує 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Варто подати ікру у хрумкій листковій основі з ніжною сирною начинкою.

Як приготувати закуску з червоною ікрою?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 1 яйце;

начинка:

– 200 грамів натурального вершкового сиру;

– 1 – 2 чайні ложки хрону;

– 100 грамів червоної ікри;

– петрушка або кріп для прикрашання.

Особливий смак свята / Фото Pixabay

Приготування:

Виріжте з листкового тіста печиво будь-якої форми (сердечка, зірочки, квіти). Меншою формочкою для печива виріжте серединки для половини печива. Змастіть печиво збитим яйцем, зверху покладіть печиво з отвором і також змастіть яйцем. Випікайте печиво при температурі 200 – 210 градусів впродовж 12 – 15 хвилин до золотисто-коричневого кольору. Перекладіть тепле печиво на решітку для охолодження. Змішайте вершковий сир з хроном і наповніть печиво за допомогою кондитерського мішка. Зверху посипте ікрою та прикрасьте петрушкою чи кропом.

Як вибрати смачну та якісну ікру?

Варто обирати продукт, де ікринки є цілими, однорідними за кольором і розміром, пише портал "Добрі новини". Вони не мають злипатися між собою – це тривожний сигнал щодо якості продукту.

Ікра має залишатися стабільною і не розтікатися по стінках місткості. Якщо вона демонструє такий рух, це може свідчити про надлишок рідини.

