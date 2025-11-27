Не варто обмежувати себе традиційними тарталетками чи бутербродами, інформує 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Варто подати ікру у хрумкій листковій основі з ніжною сирною начинкою.

Як приготувати закуску з червоною ікрою?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
– 1 яйце;
начинка:
– 200 грамів натурального вершкового сиру;
– 1 – 2 чайні ложки хрону;
– 100 грамів червоної ікри;
– петрушка або кріп для прикрашання.

Червона ікра на Новий рік

Особливий смак свята / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Виріжте з листкового тіста печиво будь-якої форми (сердечка, зірочки, квіти).
  2. Меншою формочкою для печива виріжте серединки для половини печива.
  3. Змастіть печиво збитим яйцем, зверху покладіть печиво з отвором і також змастіть яйцем.
  4. Випікайте печиво при температурі 200 – 210 градусів впродовж 12 – 15 хвилин до золотисто-коричневого кольору.
  5. Перекладіть тепле печиво на решітку для охолодження.
  6. Змішайте вершковий сир з хроном і наповніть печиво за допомогою кондитерського мішка.
  7. Зверху посипте ікрою та прикрасьте петрушкою чи кропом.

Як вибрати смачну та якісну ікру?

Варто обирати продукт, де ікринки є цілими, однорідними за кольором і розміром, пише портал "Добрі новини". Вони не мають злипатися між собою – це тривожний сигнал щодо якості продукту.

Ікра має залишатися стабільною і не розтікатися по стінках місткості. Якщо вона демонструє такий рух, це може свідчити про надлишок рідини.

