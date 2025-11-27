Не варто обмежувати себе традиційними тарталетками чи бутербродами, інформує 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Варто подати ікру у хрумкій листковій основі з ніжною сирною начинкою.
Як приготувати закуску з червоною ікрою?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
– 1 яйце;
начинка:
– 200 грамів натурального вершкового сиру;
– 1 – 2 чайні ложки хрону;
– 100 грамів червоної ікри;
– петрушка або кріп для прикрашання.
Особливий смак свята / Фото Pixabay
Приготування:
- Виріжте з листкового тіста печиво будь-якої форми (сердечка, зірочки, квіти).
- Меншою формочкою для печива виріжте серединки для половини печива.
- Змастіть печиво збитим яйцем, зверху покладіть печиво з отвором і також змастіть яйцем.
- Випікайте печиво при температурі 200 – 210 градусів впродовж 12 – 15 хвилин до золотисто-коричневого кольору.
- Перекладіть тепле печиво на решітку для охолодження.
- Змішайте вершковий сир з хроном і наповніть печиво за допомогою кондитерського мішка.
- Зверху посипте ікрою та прикрасьте петрушкою чи кропом.
Як вибрати смачну та якісну ікру?
Варто обирати продукт, де ікринки є цілими, однорідними за кольором і розміром, пише портал "Добрі новини". Вони не мають злипатися між собою – це тривожний сигнал щодо якості продукту.
Ікра має залишатися стабільною і не розтікатися по стінках місткості. Якщо вона демонструє такий рух, це може свідчити про надлишок рідини.
