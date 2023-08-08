Арбуз вместо хлеба: невероятное блюдо к столу на гриле
8 августа 2023, 14:43Читати новину українською
Источник:Алекс Якутов
Если бы вам сказали, что из арбуза можно приготовить целое блюдо, вы бы поверили? Мы бы нет, но этот рецепт от шеф-повара стал открытием.
Арбуз – сочная, сладкая ягода, которую мы привыкли есть просто нарезая кусочками. Чтобы разнообразить рацион, попробуйте приготовить его на гриле с творогом и орехами.
Читайте также Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты.
Это блюдо можно подавать к столу, как отдельную закуску, ведь оно не только удивит всех видом, но вкусовыми сочетаниями.
Рецепт арбуза на гриле
- Время: 20 минут
– арбуз;
– томаты;
– сыр фета;
– фисташки;
– базилик;
– мята;
– соус наршараб.
Приготовление:
- Вырезаем из арбуза мягкую часть. Переводим ее на разогретый грильт обжариваем по несколько минут с каждой стороны. Нарезаем арбуз порционными кусками и выкладываем на тарелки.
- Мелко сечим очищенные фисташки, размягчаем сыр и нарезаем произвольными кусочками томаты.
- Выкладываем на арбуз сыр фета, томаты, посыпаем орешками и украшаем листочками мяты базилика. Полим все соусом и подаем к столу.
- От такой закуски будут в восторге буквально все, ведь это не только вкусно, но и эффектно.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить пиццу без теста по нашему рецепту.