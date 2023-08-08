Арбуз вместо хлеба: невероятное блюдо к столу на гриле

Если бы вам сказали, что из арбуза можно приготовить целое блюдо, вы бы поверили? Мы бы нет, но этот рецепт от шеф-повара стал открытием.

Арбуз – сочная, сладкая ягода, которую мы привыкли есть просто нарезая кусочками. Чтобы разнообразить рацион, попробуйте приготовить его на гриле с творогом и орехами.

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Это блюдо можно подавать к столу, как отдельную закуску, ведь оно не только удивит всех видом, но вкусовыми сочетаниями.

Рецепт арбуза на гриле

Время: 20 минут

– арбуз;– томаты;– сыр фета;– фисташки;– базилик;– мята;– соус наршараб.

Приготовление:

Вырезаем из арбуза мягкую часть. Переводим ее на разогретый грильт обжариваем по несколько минут с каждой стороны. Нарезаем арбуз порционными кусками и выкладываем на тарелки.

Мелко сечим очищенные фисташки, размягчаем сыр и нарезаем произвольными кусочками томаты.

Выкладываем на арбуз сыр фета, томаты, посыпаем орешками и украшаем листочками мяты базилика. Полим все соусом и подаем к столу.

От такой закуски будут в восторге буквально все, ведь это не только вкусно, но и эффектно.

Приятного аппетита!

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