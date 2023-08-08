Кавун – соковита, солодка ягода, яку ми звикли їсти просто нарізаючи шматочками. Щоб урізноманітнити раціон, спробуйте приготувати його на грилі з сиром та горіхами.

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Цю страву можна подавати до столу, як окрему закуску, адже вона не тільки здивує всіх виглядом, а й смаковими поєднаннями.

Рецепт кавуна на грилі

Час: 20 хвилин

Інгредієнти:

– кавун;

– томати;

– сир фета;

– фісташки;

– базилік;

– мʼята;

– соус наршараб.

Приготування:

Вирізаємо з кавуна м'яку частину. Перекладаємо її на розігрітий грильта обсмажуємо по кілька хвилин з кожного боку. Нарізаємо кавун порційними шматками та викладаємо на тарілки.

Дрібно січемо очищені фісташки, розм'якшуємо сир та нарізаємо довільними шматочками томати.

Викладаємо на кавун сир фета, томати, посипаємо горішками та прикрашаємо листочками м'ятита базиліку. Поливаємо все соусом та подаємо до столу.

Від такою закуски будуть в захваті буквально всі, адже це не тільки смачно, а й ефектно.

Смачного!

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