Кавун – соковита, солодка ягода, яку ми звикли їсти просто нарізаючи шматочками. Щоб урізноманітнити раціон, спробуйте приготувати його на грилі з сиром та горіхами.
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Цю страву можна подавати до столу, як окрему закуску, адже вона не тільки здивує всіх виглядом, а й смаковими поєднаннями.
Рецепт кавуна на грилі
- Час: 20 хвилин
Приготування:
- Вирізаємо з кавуна м'яку частину. Перекладаємо її на розігрітий грильта обсмажуємо по кілька хвилин з кожного боку. Нарізаємо кавун порційними шматками та викладаємо на тарілки.
- Дрібно січемо очищені фісташки, розм'якшуємо сир та нарізаємо довільними шматочками томати.
- Викладаємо на кавун сир фета, томати, посипаємо горішками та прикрашаємо листочками м'ятита базиліку. Поливаємо все соусом та подаємо до столу.
- Від такою закуски будуть в захваті буквально всі, адже це не тільки смачно, а й ефектно.
Смачного!