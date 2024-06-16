Такие шашлычки готовятся элементарно. Обязательно попробуйте, чтобы обогатить свое меню на барбекю.

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Шашлыки из лаваша

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как готовить шашлык из лаваша: видео

Приготовление:

  1. Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите.
  2. Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите.
  3. Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик.
  4. Порежьте рулетик на порционные кусочки.
  5. Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.