Такі шашлички готуються елементарно. Обов'язково спробуйте, щоб збагатити своє меню на барбекю.

Варто спробувати Бюджетно та дуже смачно: як правильно запекти рибу на грилі

Шашлики з лаваша

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати шашлик з лаваша: відео

Приготування:

  1. Перець та цибулю наріжте кубиком, а петрушку подрібніть.
  2. Змішайте овочі з фаршем, додайте петрушку, посоліть і поперчіть.
  3. Розподіліть м'ясну масу по лавашу та скрутіть у рулетик.
  4. Поріжте рулетик на порційні шматочки.
  5. Нанижіть їх на шампур та смажте на розігрітому вугіллі до готовності.