Настоящий хит летнего сезона: как приготовить шашлык из лаваша
16 июня 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:olga.riabenko
Из лаваша можно приготовить фантастическое блюдо на мангале. Стоит лишь добавить к нему немного фарша.
Такие шашлычки готовятся элементарно. Обязательно попробуйте, чтобы обогатить свое меню на барбекю.
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Шашлыки из лаваша
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 2 болгарских перца;
– 1 луковица;
– 50 граммов петрушки;
– 1 килограмм свиного фарша;
– 2 лаваша;
– соль, перец по вкусу.
Смотрите, как готовить шашлык из лаваша: видео
Приготовление:
- Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите.
- Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите.
- Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик.
- Порежьте рулетик на порционные кусочки.
- Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.