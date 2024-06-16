Настоящий хит летнего сезона: как приготовить шашлык из лаваша

16 июня 2024, 17:59
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Источник:

olga.riabenko

Из лаваша можно приготовить фантастическое блюдо на мангале. Стоит лишь добавить к нему немного фарша.

Такие шашлычки готовятся элементарно. Обязательно попробуйте, чтобы обогатить свое меню на барбекю.

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Шашлыки из лаваша

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 болгарских перца;
– 1 луковица;
– 50 граммов петрушки;
– 1 килограмм свиного фарша;
– 2 лаваша;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить шашлык из лаваша: видео

Приготовление:

  1. Перец и лук нарежьте кубиком, а петрушку измельчите.
  2. Смешайте овощи с фаршем, добавьте петрушку, посолите и поперчите.
  3. Распределите мясную массу по лавашу и сверните в рулетик.
  4. Порежьте рулетик на порционные кусочки.
  5. Нанижите их на шампур и жарьте на разогретых углях до готовности.
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Автор: Ольга Котів