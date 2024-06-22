Роскошная закуска за 10 минут: элементарный рецепт, который вас поразит

22 июня 2024, 22:59
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Источник:

katia_cooking_

Чтобы приготовить вкусное блюдо, не обязательно долго стоять у плиты. Попробуйте воспользоваться этим элементарным рецептом.

Такая закуска может заменить и салат, и бутерброды. Она украсит любой стол.

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Закуска из помидоров и сыра

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 больших помидора;
– 80 граммов сыра;
– 2 – 3 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– пучок зеленого лука;
– листья салата по вкусу.

Смотрите, как приготовить закуску из помидоров: видео

Приготовление:

  1. Яйца отварите и охладите. Натрите их на терке. Сыр также натрите.
  2. Соедините яйца, сыр, измельченный зеленый лук, сметану, чеснок, соль и перец.
  3. Помидоры порежьте кольцами и выложите на них листья салата, а сверху – намазку. Для украшения можно посыпать сверху кунжутом.
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Автор: Ольга Котів