Роскошная закуска за 10 минут: элементарный рецепт, который вас поразит
22 июня 2024, 22:59Читати новину українською
Источник:katia_cooking_
Чтобы приготовить вкусное блюдо, не обязательно долго стоять у плиты. Попробуйте воспользоваться этим элементарным рецептом.
Такая закуска может заменить и салат, и бутерброды. Она украсит любой стол.
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Закуска из помидоров и сыра
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 3 больших помидора;
– 80 граммов сыра;
– 2 – 3 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– пучок зеленого лука;
– листья салата по вкусу.
Смотрите, как приготовить закуску из помидоров: видео
Приготовление:
- Яйца отварите и охладите. Натрите их на терке. Сыр также натрите.
- Соедините яйца, сыр, измельченный зеленый лук, сметану, чеснок, соль и перец.
- Помидоры порежьте кольцами и выложите на них листья салата, а сверху – намазку. Для украшения можно посыпать сверху кунжутом.