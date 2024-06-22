Така закуска може замінити й салат. і канапки. Вона прикрасить будь-який стіл.

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Закуска з помідорів та сиру

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати закуску з помідорів: відео

Приготування:

  1. Яйця відваріть та охолодіть. Натріть їх на тертці. Сир також натріть.
  2. З'єднайте яйця, сир, подрібнену зелену цибулю, сметану, часник, сіль та перець.
  3. Помідори поріжте кільцями та викладіть на них листя салату, а зверху – намазку. Для прикраси можна посипати зверху кунжутом.