Така закуска може замінити й салат. і канапки. Вона прикрасить будь-який стіл.
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Закуска з помідорів та сиру
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як приготувати закуску з помідорів: відео
Приготування:
- Яйця відваріть та охолодіть. Натріть їх на тертці. Сир також натріть.
- З'єднайте яйця, сир, подрібнену зелену цибулю, сметану, часник, сіль та перець.
- Помідори поріжте кільцями та викладіть на них листя салату, а зверху – намазку. Для прикраси можна посипати зверху кунжутом.