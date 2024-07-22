Приготовьте особенное летнее блюдо с помидорами: рецепт закуски по-итальянски

22 июля 2024, 10:12
Читати новину українською

Источник:

Fajne gotowanie

Итальянский салат с хлебом, помидорами и луком – это быстрый и простой вариант завтрака или ужина. Он идеально подходит для моментов, когда за столом собирается вся семья.

Панцанелла – это традиционный итальянский салат, который происходит из региона Тоскана. Его главные ингредиенты – хлеб и спелые помидоры. Это популярное летнее блюдо, ведь оно легкое, освежающее и прекрасно подходит для использования остатков хлеба.

К теме От мяса не отличить: готовим кабачки по турецкому рецепту

Панцанелла

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 60 грамм черствого хлеба;
– 170 грамм помидора;
– 50 грамм красного лука;
– 10 миллилитров оливкового масла;
– 10 миллилитров бальзамического уксуса;
– 20 грамм свежего базилика;
– специи: соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Хлеб нарежьте небольшими кусочками, примерно 2 сантиметра толщиной.
  2. На сухой сковороде приготовьте из хлеба гренки.
  3. Тем временем порежьте помидоры на более мелкие кусочки, а лук – на ломтики.
  4. Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и специи.
  5. Сложите все ингредиенты в миску.
  6. Чередуйте помидоры, лук, листья базилика и гренки.
  7. Все полейте приготовленным ранее соусом.
Также прекрасно подойдет: как пожарить кабачки.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська