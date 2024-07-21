Жареные кабачки – это особые и хрустящие овощи в панировке. Такие овощные вкусности станут отличным блюдом на ужин.
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Жареные кабачки
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Кабачки помойте и срежьте кончики.
- Весь кабачок нарежьте кружочками толщиной около 5 миллиметра.
- Выложите ломтики на доску и посыпьте солью с обеих сторон. Переложите на тарелку и оставьте на 25 минут.
- Тем временем в глубокую тарелку высыпьте панировочные сухари.
- В другой тарелке смешайте муку, чайную ложку сладкой паприки и щепотку перца.
- На третью тарелку разбейте яйца и взбейте их вилкой.
- Кабачки оботрите от лишней жидкости бумажным полотенцем.
- На сковороде разогрейте растительное масло.
- Каждый кусочек обмажьте мукой, яйцом и панировочными сухарями.
- Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.