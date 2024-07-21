Жареные кабачки – это особые и хрустящие овощи в панировке. Такие овощные вкусности станут отличным блюдом на ужин.

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Жареные кабачки

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 600 грамм кабачков;

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 4 столовые ложки панировочных сухарей;

– 2 яйца;

– 30 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Кабачки помойте и срежьте кончики. Весь кабачок нарежьте кружочками толщиной около 5 миллиметра. Выложите ломтики на доску и посыпьте солью с обеих сторон. Переложите на тарелку и оставьте на 25 минут. Тем временем в глубокую тарелку высыпьте панировочные сухари. В другой тарелке смешайте муку, чайную ложку сладкой паприки и щепотку перца. На третью тарелку разбейте яйца и взбейте их вилкой. Кабачки оботрите от лишней жидкости бумажным полотенцем. На сковороде разогрейте растительное масло. Каждый кусочек обмажьте мукой, яйцом и панировочными сухарями. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.

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