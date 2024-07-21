Жареные кабачки – это особые и хрустящие овощи в панировке. Такие овощные вкусности станут отличным блюдом на ужин.

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Жареные кабачки

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и срежьте кончики.
  2. Весь кабачок нарежьте кружочками толщиной около 5 миллиметра.
  3. Выложите ломтики на доску и посыпьте солью с обеих сторон. Переложите на тарелку и оставьте на 25 минут.
  4. Тем временем в глубокую тарелку высыпьте панировочные сухари.
  5. В другой тарелке смешайте муку, чайную ложку сладкой паприки и щепотку перца.
  6. На третью тарелку разбейте яйца и взбейте их вилкой.
  7. Кабачки оботрите от лишней жидкости бумажным полотенцем.
  8. На сковороде разогрейте растительное масло.
  9. Каждый кусочек обмажьте мукой, яйцом и панировочными сухарями.
  10. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.