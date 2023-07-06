Закуски из авокадо всегда актуальны, ведь это не только оригинальный продукт, но очень полезный для организма.

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Мини чизкейки из авокадо станут уместными на любом празднике, также они прекрасно подойдут на завтрак или перекус. А готовить блюдо очень просто и легко.

Мини чизкейк с авокадо

  • Время: 20 минут (+4 часа в стабилизацию)
  • Порции: 9 штук

Приготовление:

  • Желатин заливаем водой и оставляем набухать.
  • Крекер измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и делаем лепешки в силиконовой форме для мафинов или в бумажных формочках. Охлаждаем.
  • Для сырной массы соединяем крем-сыр, сметану, одно авокадо и натертый пармезан.
  • Взбиваем блендером, добавляем растопленный в микроволновке или на водяной бане желатин и снова взбиваем.
  • Добавляем нарезанное кусочками авокадо, перемешиваем.
  • Сырно-авокадную массу равномерно выкладываем сверху на лепешки и охлаждаем 3 – 4 часа.
  • ️По желанию чизкейки сверху можно дополнить слабосоленой рыбой и авокадо.

Приятного аппетита!