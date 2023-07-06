Закуски из авокадо всегда актуальны, ведь это не только оригинальный продукт, но очень полезный для организма.

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Мини чизкейки из авокадо станут уместными на любом празднике, также они прекрасно подойдут на завтрак или перекус. А готовить блюдо очень просто и легко.

Мини чизкейк с авокадо

Время: 20 минут (+4 часа в стабилизацию)

20 минут (+4 часа в стабилизацию) Порции: 9 штук

Ингредиенты:

– 80 граммов соленого крекера;

– 80 граммов сливочного масла;

– 10 граммов желатина + 50 граммов воды;

– 180 граммов крем-сыра;

– 5 ложки сметаны;

– 2 авокадо;

– 50 г пармезана;

– соль.

Приготовление:

Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

Крекер измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и делаем лепешки в силиконовой форме для мафинов или в бумажных формочках. Охлаждаем.

Для сырной массы соединяем крем-сыр, сметану, одно авокадо и натертый пармезан.

Взбиваем блендером, добавляем растопленный в микроволновке или на водяной бане желатин и снова взбиваем.

Добавляем нарезанное кусочками авокадо, перемешиваем.

Сырно-авокадную массу равномерно выкладываем сверху на лепешки и охлаждаем 3 – 4 часа.

️По желанию чизкейки сверху можно дополнить слабосоленой рыбой и авокадо.

Приятного аппетита!

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