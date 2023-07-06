Закуски из авокадо всегда актуальны, ведь это не только оригинальный продукт, но очень полезный для организма.
Читайте также Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать
Мини чизкейки из авокадо станут уместными на любом празднике, также они прекрасно подойдут на завтрак или перекус. А готовить блюдо очень просто и легко.
Мини чизкейк с авокадо
- Время: 20 минут (+4 часа в стабилизацию)
- Порции: 9 штук
Приготовление:
- Желатин заливаем водой и оставляем набухать.
- Крекер измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом и делаем лепешки в силиконовой форме для мафинов или в бумажных формочках. Охлаждаем.
- Для сырной массы соединяем крем-сыр, сметану, одно авокадо и натертый пармезан.
- Взбиваем блендером, добавляем растопленный в микроволновке или на водяной бане желатин и снова взбиваем.
- Добавляем нарезанное кусочками авокадо, перемешиваем.
- Сырно-авокадную массу равномерно выкладываем сверху на лепешки и охлаждаем 3 – 4 часа.
- ️По желанию чизкейки сверху можно дополнить слабосоленой рыбой и авокадо.
Приятного аппетита!