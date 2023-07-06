Закуски з авокадо завжди актуальні, адже це не тільки оригінальний продукт, а й надзвичайно корисний для організму.

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Міні чизкейки з авокадо стану доречними на будь-якому святі, також вони чудово підійдуть на сніданок чи перекус. А готувати страву надзвичайно просто та легко.

Міні чизкейк з авокадо

  • Час: 20 хвилин (+4 години на стабілізацію)
  • Порції: 9 штук

Приготування:

  • ️Желатин заливаємо водою і залишаємо набухати.
  • ️Крекер подрібнюємо в крихту, зʼєднуємо з розтопленим маслом і робимо коржики в силіконовій формі для мафінів або в паперових формочках. Охолоджуємо.
  • ️Для сирної маси зʼєднуємо крем-сир, сметану, одне авокадо і натертий пармезан.
  • Збиваємо блендером, додаємо розтоплений в мікрохвильовці чи на водяній бані желатин і знову збиваємо.
  • Додаємо нарізане шматочками авокадо, перемішуємо.
  • ️Сирно-авокадну масу рівномірно викладаємо зверху на коржики і охолоджуємо 3 – 4 години.
  • ️За бажанням чизкейки зверху можна доповнити слабосоленою рибою і авокадо.

Смачного!