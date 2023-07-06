Закуски з авокадо завжди актуальні, адже це не тільки оригінальний продукт, а й надзвичайно корисний для організму.
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Міні чизкейки з авокадо стану доречними на будь-якому святі, також вони чудово підійдуть на сніданок чи перекус. А готувати страву надзвичайно просто та легко.
Міні чизкейк з авокадо
- Час: 20 хвилин (+4 години на стабілізацію)
- Порції: 9 штук
Приготування:
- ️Желатин заливаємо водою і залишаємо набухати.
- ️Крекер подрібнюємо в крихту, зʼєднуємо з розтопленим маслом і робимо коржики в силіконовій формі для мафінів або в паперових формочках. Охолоджуємо.
- ️Для сирної маси зʼєднуємо крем-сир, сметану, одне авокадо і натертий пармезан.
- Збиваємо блендером, додаємо розтоплений в мікрохвильовці чи на водяній бані желатин і знову збиваємо.
- Додаємо нарізане шматочками авокадо, перемішуємо.
- ️Сирно-авокадну масу рівномірно викладаємо зверху на коржики і охолоджуємо 3 – 4 години.
- ️За бажанням чизкейки зверху можна доповнити слабосоленою рибою і авокадо.
Смачного!