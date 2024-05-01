Идеальная закуска к Пасхе: готовим фаршированные крабовые палочки

1 мая 2024, 18:30
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Источник:

Oksana Vision

Из крабовых палочек можно приготовить очень вкусную закуску на Пасху. Попробуйте нафаршировать их шампиньонами.

Такая закуска понравится многим. Она мгновенно исчезнет с праздничного стола.

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Крабовые палочки с шампиньонами

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 10 крабовых палочек;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 столовая ложка масла;
– пучок зеленого лука;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка муки;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Шампиньоны очистьте от кожуры и нарежьте пластинками вдоль. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте грибы примерно 3 минуты.
  2. Вымойте и покрошите зеленый лук. Выложите его на сковороду, посолите, поперчите и обжарьте с шампиньонами. Затем потушите на слабом огне еще 10 минут.
  3. Освободите от упаковки и раскрутите крабовые палочки.
  4. Холодную начинку из грибов заверните в крабовые палочки.
  5. Взбейте яйца с перцем и мукой.
  6. Снова разогрейте сковороду. Окунайте крабовые палочки в мучно-яичный кляр и жарьте на сковороде до золотистости, время от времени переворачивая.

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Автор: Ольга Котів