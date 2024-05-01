Идеальная закуска к Пасхе: готовим фаршированные крабовые палочки
1 мая 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:Oksana Vision
Из крабовых палочек можно приготовить очень вкусную закуску на Пасху. Попробуйте нафаршировать их шампиньонами.
Такая закуска понравится многим. Она мгновенно исчезнет с праздничного стола.
Стоит попробовать Вы этого точно не знали: сколько яиц надо красить на Пасху
Крабовые палочки с шампиньонами
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 10 крабовых палочек;
– 300 граммов шампиньонов;
– 1 столовая ложка масла;
– пучок зеленого лука;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка муки;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Шампиньоны очистьте от кожуры и нарежьте пластинками вдоль. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте грибы примерно 3 минуты.
- Вымойте и покрошите зеленый лук. Выложите его на сковороду, посолите, поперчите и обжарьте с шампиньонами. Затем потушите на слабом огне еще 10 минут.
- Освободите от упаковки и раскрутите крабовые палочки.
- Холодную начинку из грибов заверните в крабовые палочки.
- Взбейте яйца с перцем и мукой.
- Снова разогрейте сковороду. Окунайте крабовые палочки в мучно-яичный кляр и жарьте на сковороде до золотистости, время от времени переворачивая.