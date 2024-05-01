Така закуска сподобається багатьом. Вона миттєво зникне зі святкового столу.
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Крабові палички з печерицями
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Печериці почистьте від шкірки та наріжте пластинками вздовж. Розігрійте на пательні олію та обсмажте гриби приблизно 3 хвилини.
- Вимийте та покришіть зелену цибулю. Викладіть її на пательню, посоліть, поперчіть та обсмажте з печерицями. Потім потушкуйте на слабкому вогні ще 10 хвилин.
- Звільніть від упаковки та розкрутіть крабові палички.
- Холодну начинку з грибів загорніть у крабові палички.
- Збийте яйця з перцем і борошном.
- Знову розігрійте пательню. Занурюйте крабові палички в борошняно-яєчний кляр та смажте на пательні до золотистості, час від часу перевертаючи.