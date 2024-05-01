Така закуска сподобається багатьом. Вона миттєво зникне зі святкового столу.

Варто спробувати Ви цього точно не знали: скільки яєць треба фарбувати на Великдень

Крабові палички з печерицями

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 10 крабових паличок;

– 300 грамів печериць;

– 1 столова ложка олії;

– пучок зеленої цибулі;

– 2 яйця;

– 1 столова ложка борошна;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Печериці почистьте від шкірки та наріжте пластинками вздовж. Розігрійте на пательні олію та обсмажте гриби приблизно 3 хвилини. Вимийте та покришіть зелену цибулю. Викладіть її на пательню, посоліть, поперчіть та обсмажте з печерицями. Потім потушкуйте на слабкому вогні ще 10 хвилин. Звільніть від упаковки та розкрутіть крабові палички. Холодну начинку з грибів загорніть у крабові палички. Збийте яйця з перцем і борошном. Знову розігрійте пательню. Занурюйте крабові палички в борошняно-яєчний кляр та смажте на пательні до золотистості, час від часу перевертаючи.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як смачно запекти підчеревину.