Така закуска сподобається багатьом. Вона миттєво зникне зі святкового столу.

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Крабові палички з печерицями

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Печериці почистьте від шкірки та наріжте пластинками вздовж. Розігрійте на пательні олію та обсмажте гриби приблизно 3 хвилини.
  2. Вимийте та покришіть зелену цибулю. Викладіть її на пательню, посоліть, поперчіть та обсмажте з печерицями. Потім потушкуйте на слабкому вогні ще 10 хвилин.
  3. Звільніть від упаковки та розкрутіть крабові палички.
  4. Холодну начинку з грибів загорніть у крабові палички.
  5. Збийте яйця з перцем і борошном.
  6. Знову розігрійте пательню. Занурюйте крабові палички в борошняно-яєчний кляр та смажте на пательні до золотистості, час від часу перевертаючи.