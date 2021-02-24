Якщо немає часу готувати – приготуйте смачну закуску з авокадо, філе курятини та креветками, яка сподобається усім.

Якщо бажаєте вразити гостей оригінальною стравою, приготуйте смачну і ситну закуску. До вашої уваги – авокадо з дієтичним, ніжним курячим м'ясом, креветками та ароматним соусом. Вишукана страва сподобається не тільки смаком, але й презентацією. Читайте також Рецепт домашнього майонезу від шеф-кухаря Володимира Ярославського: ресторанний варіант Рецепт закуски з авокадо, куркою та креветками Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 2 авокадо;

– 100 грамів креветок;

– 1 томат;

– 1 огірок;

– 40 грамів петрушки або кінзи;

– 40 грамів оливкової олії;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець;

– лимон. Ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками. Креветки помийте, почистіть. На пательні з олією обсмажте курятину з креветками до золотої скоринки. Томат помийте, занурте на 30 секунд в окріп, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Огірок помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Авокадо помийте, відділіть від кісточки. Акуратно ложкою дістаньте частину м'якоті, наріжте кубиками. Залиште тарілочки авокадо для декору. Для приготування соусу почистіть часник, помийте петрушку, додайте олію, сіль, перець, подрібніть за допомогою блендера до однорідної консистенції. Для приготування начинки у мисці з'єднайте куряче філе з креветками, кубики авокадо, томат, огірок, змастіть соусом, перемішайте. Помийте лимон, наріжте скибочками. Викладіть начинку в тарілочки з авокадо, задекоруйте лимонною скибочкою. Смачного!