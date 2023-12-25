Воздушный шпинатный бисквит отлично сочетается с нежным крем-сыром. Слабосоленый лосось лишь подчеркивает их интересный вкус.

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Рецепт шпинатного рулета с лососем

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Шпинат залейте крутым кипятком и через минуту слейте всю воду. Дайте остыть, добавьте яичные желтки и пробейте блендером до однородности. Добавьте просеянную муку и перемешайте.
  2. Белки с солью взбейте миксером до пиков и в три этапа введите в тесто, осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх.
  3. Вылейте тесто на лист с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
  4. После охлаждения покройте слоем крем-сыра и лосося. Плотно заверните в рулет, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь.