Воздушный шпинатный бисквит отлично сочетается с нежным крем-сыром. Слабосоленый лосось лишь подчеркивает их интересный вкус.
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Рецепт шпинатного рулета с лососем
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Шпинат залейте крутым кипятком и через минуту слейте всю воду. Дайте остыть, добавьте яичные желтки и пробейте блендером до однородности. Добавьте просеянную муку и перемешайте.
- Белки с солью взбейте миксером до пиков и в три этапа введите в тесто, осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх.
- Вылейте тесто на лист с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут.
- После охлаждения покройте слоем крем-сыра и лосося. Плотно заверните в рулет, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь.