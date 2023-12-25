Воздушный шпинатный бисквит отлично сочетается с нежным крем-сыром. Слабосоленый лосось лишь подчеркивает их интересный вкус.

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Рецепт шпинатного рулета с лососем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 150 граммов свежего шпината;

– 3 яйца;

– щепотка соли;

– 50 граммов муки;

– 175 граммов крем-сыра;

– 200 граммов слабосоленого лосося.

Приготовление:

Шпинат залейте крутым кипятком и через минуту слейте всю воду. Дайте остыть, добавьте яичные желтки и пробейте блендером до однородности. Добавьте просеянную муку и перемешайте. Белки с солью взбейте миксером до пиков и в три этапа введите в тесто, осторожно перемешивая лопаткой снизу вверх. Вылейте тесто на лист с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. После охлаждения покройте слоем крем-сыра и лосося. Плотно заверните в рулет, оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь.

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