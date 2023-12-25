Повітряний шпинатний бісквіт чудово поєднується з ніжним крем-сиром. Слабосолоний лосось лише підкреслює їхній цікавий смак.
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Рецепт шпинатного рулету з лососем
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Шпинат залийте окропом і через хвилину злийте всю воду. Дайте охолонути, додайте яєчні жовтки та пробийте блендером до однорідності. Додайте просіяне борошно та перемішайте.
- Білки з сіллю збийте міксером до піків і в 3 етапи введіть у тісто, обережно перемішуючи лопаткою знизу вверх.
- Вилийте тісто на лист з пергаментом і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
- Після охолодження покрийте шаром крем-сиру та лосося. Щільно загорніть в рулет, оберніть харчовою плівкою та приберіть у холодильник на декілька годин або на ніч.