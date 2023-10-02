И фигуру убережет, и время сэкономит: закусочный рулет с тунцом

2 октября 2023, 10:28
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Вкусные домашние рецепты

Во время диеты или низкокалорийного питания еще больше хочется чего-то такого вредного, чрезмерно калорийного. Чтобы и есть вкусно, и не полнеть – сохраните себе этот рецепт рулета.

Закусочный рулет с тунцем – это не просто один из вариантов перекуса, это вкусная и сытная закуска каждый день. Если вы не любите тунец – замените его отварной курицей или добавьте больше овощей.

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Рулеты из лаваша и начинки очень быстро готовятся, а на столе исчезают первыми. Благодаря низкокалорийным ингредиентам в составе рецепта такая закуска не повредит фигуре.

Рецепт закусочного рулета с тунцом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 8
Ингредиенты:
– 2 лаваша;
– 1 банка консервированного тунца в собственном соке;
– 200 граммов крем-сыра;
– 3 яйца;
– 2 огурца;
– 50 граммов твердого сыра;
– укроп.

Приготовление:

  • Крем-сыр, тунец и мелко нарезанные кубиком свежие огурцы следует смешать вместе. По желанию добавляем специи.
  • Куриные яйца отвариваем до готовности в кипящей подсоленной воде 6 – 8 минут. Очищаем от скорлупы и натираем на мелкую терку. Также натираем твердый сыр. Смешиваем отдельно яйца, творог и измельченный укроп.
  • На один слой лаваша выкладываем начинку с тунцем, накрываем вторым слоем лаваша и творожной начинкой.
  • Осторожно скручиваем все в рулет, заворачиваем в пласт пищевой пленки и отправляем в холодильник для стабилизации.
  • Нарезаем рулет и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак