И фигуру убережет, и время сэкономит: закусочный рулет с тунцом

Во время диеты или низкокалорийного питания еще больше хочется чего-то такого вредного, чрезмерно калорийного. Чтобы и есть вкусно, и не полнеть – сохраните себе этот рецепт рулета.

Закусочный рулет с тунцем – это не просто один из вариантов перекуса, это вкусная и сытная закуска каждый день. Если вы не любите тунец – замените его отварной курицей или добавьте больше овощей.

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Рулеты из лаваша и начинки очень быстро готовятся, а на столе исчезают первыми. Благодаря низкокалорийным ингредиентам в составе рецепта такая закуска не повредит фигуре.

Рецепт закусочного рулета с тунцом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 8

– 2 лаваша;– 1 банка консервированного тунца в собственном соке;– 200 граммов крем-сыра;– 3 яйца;– 2 огурца;– 50 граммов твердого сыра;– укроп.

Приготовление:

Крем-сыр, тунец и мелко нарезанные кубиком свежие огурцы следует смешать вместе. По желанию добавляем специи.

Куриные яйца отвариваем до готовности в кипящей подсоленной воде 6 – 8 минут. Очищаем от скорлупы и натираем на мелкую терку. Также натираем твердый сыр. Смешиваем отдельно яйца, творог и измельченный укроп.

На один слой лаваша выкладываем начинку с тунцем, накрываем вторым слоем лаваша и творожной начинкой.

Осторожно скручиваем все в рулет, заворачиваем в пласт пищевой пленки и отправляем в холодильник для стабилизации.

Нарезаем рулет и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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