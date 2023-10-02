Закусочний рулет з тунцем – це не просто один із варіантів перекусу, це смачна та ситна закуска на щодень. Якщо ви не любите тунець – замініть його на відварну курку чи додайте більше овочів.

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Рулети з лаваша та начинки надзвичайно швидко готуються, а на столі зникають першими. Завдяки низькокалорійним інгредієнтам в складі рецепта, така закуска не зашкодить фігурі.

Рецепт закусочного рулету з тунцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 2 лаваші;

– 1 банка консервованого тунця у власному соку;

– 200 грамів крем-сиру;

– 3 яйця;

– 2 огірки;

– 50 грамів твердого сиру;

– кріп.

Приготування:

Крем-сир, тунець та нарізані дрібним кубиком свіжі огірки слід змішати разом. За бажанням додаємо спецій.

Курячі яйця відварюємо до готовності у киплячій підсоленій воді 6 – 8 хвилин. Очищаємо від шкарлупи та натираємо на дрібну тертку. Також натираємо твердий сир. Змішуємо окремо яйця, сир та подрібнений кріп.

На один шар лаваша викладаємо начинку з тунцем, накриваємо другим шаром лаваша та сирною начинкою.

Обережно скручуємо все в рулет, загортаємо у шар харчової плівки та відправляємо у холодильник для стабілізації.

Нарізаємо рулет та подаємо до столу.

Смачного!

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