Тыква – осенний подарок, который можно совместить с любым блюдом. Даже привычная квашеная капуста подарит новые впечатления и акценты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok OksButik.
Как заквасить капусту с тыквой и специями?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 килограмма капусты;
– 1 килограмм тыквы;
– сахар по вкусу;
– зелень эстрагона, мяты и иссопа;
– 125 граммов соли.
Приготовление:
- Тыкву тщательно помойте, нарежьте крупными кусками, уберите кожуру и семена. Посыпьте сахаром и оставьте в прохладном месте, чтобы она пустила сок.
- Капусту нашинкуйте, посолите и хорошо перемешайте, добавьте зелень.
- На дно посудины можно положить чистые капустные листья или тонкие кусочки кожуры тыквы.
- Выкладывайте слоями капусту и тыкву, поливая их выделившимся соком,.
- Емкость наполните до верха, накройте чистой тканью, сверху поставьте деревянный кружок и гнет.
- Оставьте заготовку при комнатной температуре на несколько дней для естественного брожения, после чего перенесите в прохладное место для хранения.
- Если нет эстрагона, его можно заменить свежим или сушеным укропом, а иссоп – тимьяном или щепоткой базилика.
Частые ошибки при квашении капусты
Позаботьтесь о правильной температуре – процесс брожения должен быть медленным. Также не забывайте выпускать газы, которые выделяются при ферментации, советует портал "Ганок".
Также надо использовать исключительно обычную каменную соль – йодированная для квашения капусты не подойдет.
Что стоит приготовить
Попробуйте популярную закуску из свеклы и сельди, которую расхваливают больше, чем "Шубу".
А на завтрак сделайте оладьи на кефире, аромату которых будет завидовать весь подъезд.