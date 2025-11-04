Тыква – осенний подарок, который можно совместить с любым блюдом. Даже привычная квашеная капуста подарит новые впечатления и акценты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok OksButik.

Как заквасить капусту с тыквой и специями?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 килограмма капусты;

– 1 килограмм тыквы;

– сахар по вкусу;

– зелень эстрагона, мяты и иссопа;

– 125 граммов соли.

Квасим капусту с тыквой: видео

Приготовление:

Тыкву тщательно помойте, нарежьте крупными кусками, уберите кожуру и семена. Посыпьте сахаром и оставьте в прохладном месте, чтобы она пустила сок. Капусту нашинкуйте, посолите и хорошо перемешайте, добавьте зелень. На дно посудины можно положить чистые капустные листья или тонкие кусочки кожуры тыквы. Выкладывайте слоями капусту и тыкву, поливая их выделившимся соком,. Емкость наполните до верха, накройте чистой тканью, сверху поставьте деревянный кружок и гнет. Оставьте заготовку при комнатной температуре на несколько дней для естественного брожения, после чего перенесите в прохладное место для хранения. Если нет эстрагона, его можно заменить свежим или сушеным укропом, а иссоп – тимьяном или щепоткой базилика.

Частые ошибки при квашении капусты

Позаботьтесь о правильной температуре – процесс брожения должен быть медленным. Также не забывайте выпускать газы, которые выделяются при ферментации, советует портал "Ганок".

Также надо использовать исключительно обычную каменную соль – йодированная для квашения капусты не подойдет.

