Гарбуз – осінній подарунок, який можна поєднати з будь-якою стравою. Навіть звична квашена капуста подарує нові враження та акценти, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok OksButik.
Як заквасити капусту з гарбузом та спеціями?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 кілограми капусти;
– 1 кілограм гарбуза;
– цукор до смаку;
– зелень естрагону, м’яти та гісопу;
– 125 грамів солі.
Квасимо капусту з гарбузом: відео
Приготування:
- Гарбуз ретельно помийте, наріжте великими шматками, приберіть шкірку та насіння. Посипте цукром і залиште в прохолодному місці, щоб він пустив сік.
- Капусту нашаткуйте, посоліть і добре перемішайте, додайте зелень.
- На дно посудини можна покласти чисті капустяні листки або тонкі шматочки шкірки гарбуза.
- Викладайте шарами капусту та гарбуз, поливаючи їх соком, що виділився.
- Ємність наповніть до верху, накрийте чистою тканиною, зверху поставте дерев’яний кружок і гніт.
- Залиште заготовку при кімнатній температурі на кілька днів для природного бродіння, після чого перенесіть у прохолодне місце для зберігання.
- Якщо немає естрагону, його можна замінити свіжим або сушеним кропом, а гісоп – чебрецем чи дрібкою базиліку.
Часті помилки при квашенні капусти
Потурбуйтесь про правильну температуру – процес бродіння повинен бути повільним. Також не забувайте випускати гази, які виділяються при ферментації, радить портал "Ґанок".
Також треба використовувати виключно звичайну камʼяну сіль – йодована для квашення капусти не підійде.
