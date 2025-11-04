Гарбуз – осінній подарунок, який можна поєднати з будь-якою стравою. Навіть звична квашена капуста подарує нові враження та акценти, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok OksButik.

Як заквасити капусту з гарбузом та спеціями?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 кілограми капусти;

– 1 кілограм гарбуза;

– цукор до смаку;

– зелень естрагону, м’яти та гісопу;

– 125 грамів солі.

Квасимо капусту з гарбузом: відео

Приготування:

Гарбуз ретельно помийте, наріжте великими шматками, приберіть шкірку та насіння. Посипте цукром і залиште в прохолодному місці, щоб він пустив сік. Капусту нашаткуйте, посоліть і добре перемішайте, додайте зелень. На дно посудини можна покласти чисті капустяні листки або тонкі шматочки шкірки гарбуза. Викладайте шарами капусту та гарбуз, поливаючи їх соком, що виділився. Ємність наповніть до верху, накрийте чистою тканиною, зверху поставте дерев’яний кружок і гніт. Залиште заготовку при кімнатній температурі на кілька днів для природного бродіння, після чого перенесіть у прохолодне місце для зберігання. Якщо немає естрагону, його можна замінити свіжим або сушеним кропом, а гісоп – чебрецем чи дрібкою базиліку.

Часті помилки при квашенні капусти

Потурбуйтесь про правильну температуру – процес бродіння повинен бути повільним. Також не забувайте випускати гази, які виділяються при ферментації, радить портал "Ґанок".

Також треба використовувати виключно звичайну камʼяну сіль – йодована для квашення капусти не підійде.

