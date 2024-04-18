Проста закваска для панетоне: аутентичный рецепт на Пасху для самой пухлой выпечки

Традиционный пасхальный панетоне готовится на закваске. Выведение закваски достаточно длительный процесс, однако с этим рецептом у вас все получится.

В зависимости от способа, на закваску может уйти несколько дней. Несмотря на продолжительность, каждый день вы будете тратить всего несколько минут, но результат того стоит.

Будет вкусно Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами

Для выведения закваски понадобится мука, вода, сладкие ягоды, фрукты или виноград на выбор. Стоит заметить, что закваска Левито Мадре подходит не только для панетоне, но и для хлеба, сдобы и другой выпечки.

Как приготовить закваску для панетоне Левито Мадре

Начать подкармливать закваску нужно за 2 дня до выпечки. Подходить к ней придется четыре раза. Рассчитайте удобное для себя время, ведь между первым и вторым кормлением должен быть интервал 7 часов, а между вторым и третьим – 4 часа. Последний интервал – 3 часа.

Во время подготовки закваски важна точность, поэтому с помощью кухонных весов взвесьте:

200 граммов пшеничной муки высшего сорта;

90 граммов воды;

1 столовая ложка пюре винограда.

Все смешайте и сформируйте шарик. Сверху сделайте надрез крест-накрест, положите в пластиковый контейнер и плотно закройте крышкой. Поставьте в духовку на 48 часов под включенную лампочку. Температура должна быть 35 градусов тепла. Открыть банку можно только через 2 суток.

Запишите время, когда закрыли закваску, и ровно через 48 часов оцените состояние закваски. Если она хорошо поднялась и стала рыхлой, можно начать первое кормление:

Снимите верхний слой и снизу наберите 100 граммов массы, остальное выбросьте. Добавьте 45 граммов воды, 100 граммов муки и хорошо вымешайте. Замесите тесто, сформируйте шар и сделайте сверху разрез крест-накрест. Положите в чистый контейнер и закройте его крышкой. Поставьте в теплое место на 24 часа. Температура должна быть 25 – 30 градусов тепла.



Приготовьте панетоне на закваске / Фото Unsplash

Через 24 часа начните второе кормление:

Замесите тесто, сформируйте шар и сделайте сверху разрез крест-накрест. Положите в чистый контейнер и закройте его крышкой. Поставьте в теплое место на 24 часа. Температура должна быть 25 – 30 градусов тепла.

Через 24 часа проверьте закваску. Если она не увеличилась в объеме, не кормите ее, а оставьте еще на 24 часа.

Если закваска хорошо подросла, покормите ее по стандартной схеме. Еще через 24 часа закваску надо будет кормить дважды в день – утром и вечером. Схема следующая – отберите 50 граммов закваски, добавьте 50 граммов воды, 100 граммов муки, замесить тесто, сформировать из него шар, сделать надрезы и оставить при комнатной температуре.

Так закваску надо кормить еще 2 дня. После этого она будет готова. Зрелая Левито Мадре очень быстро растет, удваиваясь уже через 4 часа. Выпечка с такой закваской получится невероятной – намного вкуснее, чем с промышленными дрожжами.