Залежно від способу, на закваску може піти кілька днів. Попри тривалість, кожен день ви витрачатимете всього кілька хвилин, але результат того вартий.

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Для виведення закваски знадобиться борошно, вода, солодкі ягоди, фрукти або виноград на вибір. Варто зауважити, що закваска Левіто Мадре підходить не лише для панетоне, а й для хліба, здоби та іншої випічки.

Як приготувати закваску для панетоне Левіто Мадре

Почати підгодовувати закваску потрібно за 2 дні до випічки. Підходити до неї доведеться чотири рази. Розрахуйте зручний для себе час, адже між першим та другим годуванням повинен бути інтервал 7 годин, а між другим та третім – 4 години. Останній інтервал – 3 години.

Під час підготовки закваски важлива точність, тому за допомогою кухонних ваг зважте:

200 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

90 грамів води;

1 столова ложка пюре винограду.

Все змішайте та сформуйте кульку. Зверху зробіть надріз хрест-навхрест, покладіть у пластиковий контейнер та щільно закрийте кришкою. Поставте в духовку на 48 годин під увімкнену лампочку. Температура має бути 35 градусів тепла. Відкрити банку можна лише через 2 доби.

Запишіть час, коли закрили закваску, і рівно через 48 годин оцініть стан закваски. Якщо вона гарно піднялася і стала пухкою, можна почати перше годування:

Зніміть верхній шар і знизу наберіть 100 грамів маси, решту викиньте. Додайте 45 грамів води, 100 грамів борошна і гарно вимішайте. Замісіть тісто, сформуйте кулю і зробіть зверху розріз хрест-навхрест. Покладіть у чистий контейнер та закрийте його кришкою. Поставте в тепле місце на 24 години. Температура має бути 25 – 30 градусів тепла.



Приготуйте панетоне на заквасці / Фото Unsplash

Через 24 години розпочніть друге годування:

Замісіть тісто, сформуйте кулю і зробіть зверху розріз хрест-навхрест. Покладіть у чистий контейнер та закрийте його кришкою. Поставте в тепле місце на 24 години. Температура має бути 25 – 30 градусів тепла.

Через 24 години перевірте закваску. Якщо вона не збільшилася в об'ємі, не годуйте її, а залиште ще на 24 години.

Якщо закваска гарно підросла, погодуйте її за стандартною схемою. Ще через 24 години закваску треба буде годувати двічі на день – зранку і ввечері. Схема наступна – відберіть 50 грамів закваски, додайте 50 грамів води, 100 грамів борошна, замісити тісто, сформувати з нього кулю, зробити надрізи та залишити за кімнатної температури.

Так закваску треба годувати ще 2 дні. Після цього вона буде готовою. Зріла Левіто Мадре дуже швидко росте, подвоюючись вже за 4 години. Випічка з такою закваскою вийде неймовірною – набагато смачнішою, ніж з промисловими дріжджами.

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