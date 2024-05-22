А что, если добавить вино: как мариновать шашлык из свинины
22 мая 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:patrioty.org.ua
Шашлык из свинины –это настоящий хит весеннего сезона. И его главный секрет – удачный маринад.
Для того чтобы шашлык просто таял во рту, нужно совсем немного кулинарных чар. И с правильным рецептом творить эту магию способен каждый.
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Рецепт маринада для шашлыка
Время: 20 минут + маринование
Порций: 1
Ингредиенты (на 2 килограмма свинины):
– 200 миллилитров красного сухого вина;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 2 луковицы;
– по 25 грамм сушеной кинзы и кориандра;
– 50 граммов хмели-сунели;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо нарезаем средними кусками.
- Нарезаем лук и перемешиваем с мясом.
- Приправляем остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем.
- Ставим в холодильник на несколько часов.
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