А что, если добавить вино: как мариновать шашлык из свинины

22 мая 2024, 23:55
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Источник:

patrioty.org.ua

Шашлык из свинины –это настоящий хит весеннего сезона. И его главный секрет – удачный маринад.

Для того чтобы шашлык просто таял во рту, нужно совсем немного кулинарных чар. И с правильным рецептом творить эту магию способен каждый.

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Рецепт маринада для шашлыка

Время: 20 минут + маринование

Порций: 1

Ингредиенты (на 2 килограмма свинины):

– 200 миллилитров красного сухого вина;
– 2 столовые ложки винного уксуса;
– 2 луковицы;
– по 25 грамм сушеной кинзы и кориандра;
– 50 граммов хмели-сунели;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо нарезаем средними кусками.
  2. Нарезаем лук и перемешиваем с мясом.
  3. Приправляем остальными ингредиентами и хорошо перемешиваем.
  4. Ставим в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська