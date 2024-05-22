Для того, аби шашлик просто танув у роті, потрібно зовсім трішки кулінарних чарів. І з правильним рецептом творити цю магію здатен кожен.
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Рецепт маринаду для шашлику
Час: 20 хвилин + маринування
Порцій: 1
Приготування:
- М'ясо нарізаємо середніми шматками.
- Нарізаємо цибулю та перемішуємо з м'ясом.
- Приправляємо рештою інгредієнтів та добре перемішуємо.
- Ставимо у холодильник на кілька годин.
Смачного!