Для того, аби шашлик просто танув у роті, потрібно зовсім трішки кулінарних чарів. І з правильним рецептом творити цю магію здатен кожен.

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Рецепт маринаду для шашлику

Час: 20 хвилин + маринування

Порцій: 1

Приготування:

  1. М'ясо нарізаємо середніми шматками.
  2. Нарізаємо цибулю та перемішуємо з м'ясом.
  3. Приправляємо рештою інгредієнтів та добре перемішуємо.
  4. Ставимо у холодильник на кілька годин.

Смачного!