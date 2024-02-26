Как замесить тесто на вареники: судья "МастерШеф" раскрыл все секреты
26 февраля 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:СТБ
Вареники, пожалуй, любят все украинцы. Однако не каждый умеет правильно замешивать тесто.
Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники. Воспользуйтесь им и вы.
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Как замесить тесто на вареники
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 250 миллилитров жирного кефира:
– половина яйца;
– щепотка соли;
– 350 – 370 граммов муки;
– 6 граммов соды.
По этому рецепту вареники получатся вкусными / Фото unsplash
Приготовление:
- Соедините в миске все ингредиенты и замесите тесто. Оно должно быть нежным – чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники.
- Дайте тесту настояться 30 минут. Формировать кружочки для вареников можно любым удобным для вас способом. Лепить надо быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка подойдет любая – творог, мясо, картофель, вишня и тому подобное.