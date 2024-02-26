Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники. Воспользуйтесь им и вы.

Будет вкусно Вкусные блины можно сделать без муки: вам нужен только вчерашний хлеб

Как замесить тесто на вареники

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 миллилитров жирного кефира:

– половина яйца;

– щепотка соли;

– 350 – 370 граммов муки;

– 6 граммов соды.



По этому рецепту вареники получатся вкусными / Фото unsplash

Приготовление:

Соедините в миске все ингредиенты и замесите тесто. Оно должно быть нежным – чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники. Дайте тесту настояться 30 минут. Формировать кружочки для вареников можно любым удобным для вас способом. Лепить надо быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка подойдет любая – творог, мясо, картофель, вишня и тому подобное.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные котлетки из куриной печени.