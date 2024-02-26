Популярный украинский шеф-повар, судья известного кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский раскрыл секрет замешивания теста на вареники. Воспользуйтесь им и вы.
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Как замесить тесто на вареники
- Время: 40 минут
- Порций: 4
По этому рецепту вареники получатся вкусными / Фото unsplash
Приготовление:
- Соедините в миске все ингредиенты и замесите тесто. Оно должно быть нежным – чем нежнее получится тесто, тем вкуснее будут вареники.
- Дайте тесту настояться 30 минут. Формировать кружочки для вареников можно любым удобным для вас способом. Лепить надо быстро, чтобы тесто не подсохло. Начинка подойдет любая – творог, мясо, картофель, вишня и тому подобное.