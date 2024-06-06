Лето имеет запах клубники: как правильно заморозить сочные ягоды на зиму

Сезон клубники короткий, но сладким вкусом сочных плодов хочется наслаждаться круглый год. Именно поэтому сейчас следует позаботиться о запасах на зиму.

Сезон этих ягод короткий, но есть способы сохранить их вкус на дольше, информирует Вкусно 24. Можно готовить клубничные джемы, варенье и соки, но замораживание клубники позволяет сохранить ее форму, максимально приближенную к свежим фруктам. Так на что обращать внимание при замораживании клубники?

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Какую клубнику следует замораживать

Для заморозки лучше всего выбирать хорошую, рыхлую, спелую клубнику. Если вы хотите заморозить целые ягоды, их следует перебрать и выбросить незрелые, гнилые или поврежденные куски. Клубнику также следует заморозить сразу после покупки.

Такая вкусная ягода / Фото unsplash

Как заморозить клубнику

Промойте клубнику под холодной проточной водой. Затем мы размещаем их на тарелках или лотках и высушиваем. Если мы пропустим этот шаг, ягоды не будут твердыми после размораживания из-за избытка воды. Когда клубника высохнет – удалите плодоножки.

Краткая инструкция по замораживанию клубники

У каждой клубники удалите плодоножки. Ягоды тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Выложите фрукты на доску или поднос на расстоянии друг от друга. Важно, чтобы они не соприкасались. Поместите в морозилку на 5 часов. Выньте из морозилки, несколько раз постучите доской или подносом по столу, пока клубника не упадет. Пересыпьте фрукты в полиэтиленовые пакеты, пригодные для замораживания. Снова положите клубнику в морозилку.

Как долго следует хранить замороженную клубнику

Клубника может храниться в морозилке около 12 месяцев. После размораживания фрукты нельзя повторно замораживать. Лучше всего их медленно размораживать в холодильнике и сразу есть или использовать для блюд.