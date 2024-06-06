Сезон цих ягід короткий, але є способи зберегти їх смак на довше, інформує Смачно 24. Можна готувати полуничні джеми, варення і соки, але заморожування полуниці дозволяє зберегти її форму, максимально наближену до свіжих фруктів. Тож на що звертати увагу при заморожуванні полуниці?

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Яку полуницю слід морозити

Для заморозки найкраще вибирати гарну, пухку, стиглу полуницю. Якщо ви хочете заморозити цілі ягоди, їх слід перебрати та викинути незрілі, гнилі або пошкоджені шматки. Полуницю також слід заморозити відразу після покупки.

Така смачна ягода / Фото unsplash

Як заморозити полуницю

Промийте полуницю під холодною проточною водою. Потім ми розміщуємо їх на тарілках або лотках і висушуємо. Якщо ми пропустимо цей крок, ягоди не будуть твердими після розморожування через надлишок води. Коли полуниця висохне – видаліть плодоніжки.

Коротка інструкція з заморожування полуниці

У кожної полуниці видаліть плодоніжки. Ягоди ретельно вимийте та обсушіть паперовим рушником. Викладіть фрукти на дошку або піднос на відстані один від одного. Важливо, щоб вони не торкалися. Помістіть в морозилку на 5 годин. Вийміть з морозилки, кілька разів постукайте дошкою або підносом по столу, поки полуниця не впаде. Пересипте фрукти в поліетиленові пакети, придатні для заморожування. Знову покладіть полуницю в морозилку.

Як довго слід зберігати заморожену полуницю

Полуниця може зберігатися в морозилці близько 12 місяців. Після розморожування фрукти не можна повторно заморожувати. Найкраще їх повільно розморожувати в холодильнику і відразу їсти або використовувати для страв.

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