Кулинарная магия: как приготовить самые вкусные фаршированные кабачки

5 июля 2024, 22:30
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Источник:

Kwestia smaku

Простой и быстрый рецепт запеченных кабачков покоряет всех. Наполненный фаршем овощ такой вкусный!

Если вы в поисках, что приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим рецептом. Овощи получатся сытные и такие сочные.

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Фаршированные кабачки

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 кабачка (примерно 700 грамм);
– пол луковицы;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 250 грамм фарша;
– специи: соль и перец, по пол чайной ложки сушеного орегано и паприки, щепотка острого перца щепотка острого перца;
– 1 больший помидор;
– 80 граммов тертого пармезана;
– 1 столовая ложка петрушки.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте, обсушите и разрежьте вдоль пополам.
  2. Каждую половинку надрежьте по всей длине по центру ножом на крестики, затем ложкой выньте надрезанную мякоть.
  3. Отложите мякоть и выложите выдолбленные половинки цуккини на противень, застеленный бумагой для выпекания.
  4. Посолите и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
  5. Тем временем обжарьте на сковороде на столовой ложке оливкового масла нарезанный лук, добавьте тертый чеснок и мякоть кабачка.
  6. Жарьте примерно 3 минуты, отодвиньте в сторону и добавьте столовую ложку оливкового масла и мясо.
  7. Жарьте все около 7 минут, добавьте соль, перец и специи, перемешайте только тогда, когда мясо полностью обжарится.
  8. Полученной начинкой заполните полости в запеченных кабачках.
  9. Выложите помидоры и посыпьте тертым сыром.
  10. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Такая вкуснятина: рецепт кабачковой икры.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська