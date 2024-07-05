Кулинарная магия: как приготовить самые вкусные фаршированные кабачки

Простой и быстрый рецепт запеченных кабачков покоряет всех. Наполненный фаршем овощ такой вкусный!

Если вы в поисках, что приготовить из кабачков, воспользуйтесь этим рецептом. Овощи получатся сытные и такие сочные.

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Фаршированные кабачки

Время: 1 час

1 час Порций: 4

– 2 кабачка (примерно 700 грамм);– пол луковицы;– 1 зубчик чеснока;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 250 грамм фарша;– специи: соль и перец, по пол чайной ложки сушеного орегано и паприки, щепотка острого перца щепотка острого перца;– 1 больший помидор;– 80 граммов тертого пармезана;– 1 столовая ложка петрушки.

Приготовление:

Кабачки помойте, обсушите и разрежьте вдоль пополам. Каждую половинку надрежьте по всей длине по центру ножом на крестики, затем ложкой выньте надрезанную мякоть. Отложите мякоть и выложите выдолбленные половинки цуккини на противень, застеленный бумагой для выпекания. Посолите и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Тем временем обжарьте на сковороде на столовой ложке оливкового масла нарезанный лук, добавьте тертый чеснок и мякоть кабачка. Жарьте примерно 3 минуты, отодвиньте в сторону и добавьте столовую ложку оливкового масла и мясо. Жарьте все около 7 минут, добавьте соль, перец и специи, перемешайте только тогда, когда мясо полностью обжарится. Полученной начинкой заполните полости в запеченных кабачках. Выложите помидоры и посыпьте тертым сыром. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Такая вкуснятина: рецепт кабачковой