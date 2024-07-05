Якщо ви у пошуках, що приготувати з кабачків, скористайтеся цим рецептом. Овочі вийдуть ситні та такі соковиті.

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Фаршировані кабачки

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кабачки (приблизно 700 грамів);

– пів цибулини;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 250 грамів фаршу;

– спеції: сіль і перець, по пів чайної ложки сушеного орегано і паприки, дрібка гострого перцю;

– 1 більший помідор;

– 80 грамів тертого пармезану;

– 1 столова ложка петрушки.

Приготування:

Кабачки помийте, обсушіть і розріжте уздовж навпіл. Кожну половинку надріжте по всій довжині по центру ножем на хрестики, потім ложкою вийміть надрізану м'якоть. Відкладіть м’якоть і викладіть видовбані половинки цукіні на деко, застелене папером для випікання. Посоліть і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин. Тим часом обсмажте на сковороді на столовій ложці оливкової олії нарізану цибулю, додайте тертий часник і м’якоть кабачка. Смажте приблизно 3 хвилини, відсуньте в сторону і додайте столову ложку оливкової олії та м’ясо. Смажте все близько 7 хвилин, додайте сіль, перець і спеції, перемішайте тільки тоді, коли м'ясо повністю обсмажиться. Отриманою начинкою заповніть порожнини в запечених кабачках. Викладіть помідори та посипте тертим сиром. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.

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