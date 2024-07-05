Якщо ви у пошуках, що приготувати з кабачків, скористайтеся цим рецептом. Овочі вийдуть ситні та такі соковиті.
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Фаршировані кабачки
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Кабачки помийте, обсушіть і розріжте уздовж навпіл.
- Кожну половинку надріжте по всій довжині по центру ножем на хрестики, потім ложкою вийміть надрізану м'якоть.
- Відкладіть м’якоть і викладіть видовбані половинки цукіні на деко, застелене папером для випікання.
- Посоліть і поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
- Тим часом обсмажте на сковороді на столовій ложці оливкової олії нарізану цибулю, додайте тертий часник і м’якоть кабачка.
- Смажте приблизно 3 хвилини, відсуньте в сторону і додайте столову ложку оливкової олії та м’ясо.
- Смажте все близько 7 хвилин, додайте сіль, перець і спеції, перемішайте тільки тоді, коли м'ясо повністю обсмажиться.
- Отриманою начинкою заповніть порожнини в запечених кабачках.
- Викладіть помідори та посипте тертим сиром.
- Поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.