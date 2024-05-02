Этот метод не только упрощает процесс приготовления, но и обеспечивает превосходный результат. Здесь нет необходимости использовать специализированное оборудование или сложные техники.

Стоит внимания Запеченная подчеревина: рецепт бюджетного лакомства на Пасху

Домашняя колбаса в рукаве получается сочной и ароматной благодаря равномерному распределению тепла во время выпекания, что позволяет мясу сохранить всю свою натуральную влагу и вкус.

Колбаса в рукаве

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Просто и вкусно / Фото kuhari

Ингредиенты:

– 500 грамм мяса куриного;

– 10 грамм соли;

– 5 грамм перца черного молотого.

Приготовление:

Промойте мясо и нарежьте его на кусочки среднего размера. Переложите нарезанное мясо в глубокую миску. Посолите и поперчите. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Расстелите рукав для запекания на столе, поместите в него мясную смесь. Сформируйте в виде колбасы и защипните края рукава. Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов, в течение 30 минут.

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