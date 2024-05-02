Этот метод не только упрощает процесс приготовления, но и обеспечивает превосходный результат. Здесь нет необходимости использовать специализированное оборудование или сложные техники.

Стоит внимания Запеченная подчеревина: рецепт бюджетного лакомства на Пасху

Домашняя колбаса в рукаве получается сочной и ароматной благодаря равномерному распределению тепла во время выпекания, что позволяет мясу сохранить всю свою натуральную влагу и вкус.

Колбаса в рукаве

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Колбаса в рукавеПросто и вкусно / Фото kuhari

Приготовление:

  1. Промойте мясо и нарежьте его на кусочки среднего размера.
  2. Переложите нарезанное мясо в глубокую миску.
  3. Посолите и поперчите.
  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  5. Расстелите рукав для запекания на столе, поместите в него мясную смесь. Сформируйте в виде колбасы и защипните края рукава.
  6. Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов, в течение 30 минут.