Цей метод не тільки спрощує процес приготування, але й забезпечує чудовий результат. Тут немає потреби використовувати спеціалізоване обладнання або складні техніки.

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Домашня ковбаса в рукаві виходить соковитою та ароматною завдяки рівномірному розподілу тепла під час випікання, що дозволяє м'ясу зберегти всю свою натуральну вологу та смак.

Ковбаса у рукаві

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Ковбаса у рукавіПросто і смачно / Фото kuhari

Приготування:

  1. Промийте м'ясо і наріжте його на шматочки середнього розміру.
  2. Перекладіть нарізане м'ясо в глибоку миску.
  3. Посоліть то поперчіть.
  4. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  5. Розстеліть рукав для запікання на столі, помістіть в нього м'ясну суміш. Сформуйте у вигляді ковбаси та защипніть краї рукава.
  6. Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 190 градусів, впродовж 30 хвилин.