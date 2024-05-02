Приготовит даже ребенок: домашняя колбаса в рукаве
2 мая 2024, 06:21Читати новину українською
Источник:kuhari
Приготовление домашней колбасы может показаться сложной задачей, однако существуют рецепты, которые настолько просты, что с ними справится даже ребенок. Один из таких рецептов – домашняя колбаса в рукаве.
Этот метод не только упрощает процесс приготовления, но и обеспечивает превосходный результат. Здесь нет необходимости использовать специализированное оборудование или сложные техники.
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Домашняя колбаса в рукаве получается сочной и ароматной благодаря равномерному распределению тепла во время выпекания, что позволяет мясу сохранить всю свою натуральную влагу и вкус.
Колбаса в рукаве
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 500 грамм мяса куриного;
– 10 грамм соли;
– 5 грамм перца черного молотого.
Приготовление:
- Промойте мясо и нарежьте его на кусочки среднего размера.
- Переложите нарезанное мясо в глубокую миску.
- Посолите и поперчите.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Расстелите рукав для запекания на столе, поместите в него мясную смесь. Сформируйте в виде колбасы и защипните края рукава.
- Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов, в течение 30 минут.