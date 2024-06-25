Как с мангала: рецепт фантастических крылышек в соево-медовом маринаде

25 июня 2024, 15:53
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Источник:

pollicooking

Куриные крылышки – бюджетные и вкусные. Попробуйте приготовить их в соево-медовом маринаде.

Этот рецепт вполне может стать вашим любимым. Ведь блюдо получится ароматным и очень аппетитным.

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Куриные крылышки в соево-медовом соусе

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриных крылышек;
– 60 граммов соевого соуса;
– имбирь по вкусу;
– 2 чайные ложки копченой паприки;
– 2 чайные ложки меда;
– белый кунжут по вкусу.

Смотрите, как готовить крылышки в соево-медовом соусе: видео

Приготовление:

  1. Крылышки хорошо промойте и обсушите. Добавьте все ингредиенты, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.
  2. Переложите крылышки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  3. Готовое блюдо украсьте белым кунжутом.
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Автор: Ольга Котів