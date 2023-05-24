Как приготовить запеченный молодой картофель: легкий рецепт и полезные лайфхаки

Молодой картофель – это настоящий хит сезона, который любит каждый из нас. Чтобы насладиться им по полной, нужно знать лишь несколько секретов.

Молодой картофель из духовки – отличное дополнение к мясным и обеденным блюдам. У этого блюда просто неповторимый вкус и аромат, который должен почувствовать каждый.

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Рецепт запеченного молодого картофеля

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4



Отличный гарнир / Фото marta-gotuje

Ингредиенты :

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 2 столовые ложки репейного масла;

– любимые специи: соль, перец, копченая паприка, тмин, розмарин, чабрец.

Приготовление:

Картошку тщательно помойте, положите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите 5 минут.

Слейте, добавьте в кастрюлю растительное масло и специи и тщательно перемешайте.

Равномерно переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, если осталось масло, полейте им картофель. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25 – 30 минут в зависимости от размера картофеля.

Как приготовить вкусный картофель

Выбирайте картофель одинакового размера. Перед приготовлением отсортируйте ее, чтобы устранить все мягкие или поврежденные плоды.

Молодой картофель необходимо тщательно вымыть щеткой или губкой под проточной водой. Нельзя использовать для этого никаких моющих средств.

РРецептов приготовления молодого картофеля множество. Подберите, какой лучше всего подходит для вас.