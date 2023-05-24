Молода картопля з духовки – чудове доповнення до м'ясних і обідніх страв. У цієї страви просто неповторний смак та аромат, який точно повинен відчути кожен.

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Рецепт запеченої молодої картоплі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4



Чудовий гарнір / Фото marta-gotuje

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 2 столові ложки реп’яхової олії;

– улюблені спеції: сіль, перець, копчена паприка, кмин, розмарин, чебрець.

Приготування:

Картоплю ретельно помийте, покладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння і варіть 5 хвилин.

Злийте, додайте в каструлю олію і спеції та ретельно перемішайте.

Рівномірно перекладіть на деко, застелене папером для випікання, якщо залишилася олія, полийте нею картоплю. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25 – 30 хвилин, в залежності від розміру картоплі.

Як приготувати смачну картоплю

Обирайте картоплю однакового розміру. Перед приготуванням, відсортуйте її, щоб усунути всі м’які або пошкоджені плоди.

Молоду картоплю необхідно ретельно вимити щіткою або губкою під проточною водою. Не можна використовувати для цього жодних миючих засобів.

Рецептів приготування молодої картоплі безліч. Підберіть, який найкраще підходить для вас.