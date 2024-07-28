Праздник на тарелке: свиная корейка запеченная с морковью, петрушкой и яблоком

Это блюдо способно превратить любой ужин в настоящий праздник. Оно сочетает в себе сочность мяса, сладость яблок и свежесть овощей, создавая взрыв вкусовых ощущений.

Этот рецепт не только очень вкусный, но и довольно простой в приготовлении. Даже новичок на кухне сможет выполнить это блюдо.

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Свинина с яблоком

Время: 1, 5 часа

1, 5 часа Порций: 4

– 1,3 килограмма свиной корейки;– 1,5 чайной ложки морской соли;– 0,5 чайной ложки молотого перца;– 2 зубчика чеснока;– 2 чайные ложки прованских трав или орегано;– 1 чайная ложка порошка паприки;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 2 столовые ложки медовой горчицы;– 3 столовые ложки сахара;– 2 большие моркови;– 2 больших петрушки;– 1 кислое яблоко.

Приготовление:

Накануне замаринуйте свиную корейку: промойте ее, обсушите, проткните лезвием ножа по всей поверхности на глубину примерно 0,5 сантиметра, затем посыпьте солью, перцем, тертым чесноком, прованскими специями или орегано и паприкой. Затем смажьте 1 столовой ложкой масла и положите в пакет на молнии или контейнер с крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа. На следующий день выньте свиную корейку и поместите ее в жаропрочную посуду. Сверху посыпьте горчицей толстым слоем, а затем посыпьте 2 столовыми ложками сахара. Морковь и петрушку помойте, почистите и нарежьте брусочками. Приправьте солью, перцем и смешайте с 1 столовой ложкой масла. Выложите овощи вокруг мяса. Поставьте блюдо в предварительно разогретую духовку (180 градусов) и запекайте без крышки 30 минут. Затем добавьте очищенные и нарезанные яблоки, посыпьте их 1 столовой ложкой сахара и снова поставьте в духовку. Продолжайте выпекать без крышки еще 50 минут. После выпечки выньте из духовки и подождите минут. Посыпьте измельченной петрушкой, нарежьте порционными кусками и подавайте с овощами.

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