Праздник на тарелке: свиная корейка запеченная с морковью, петрушкой и яблоком
28 июля 2024, 23:02Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Это блюдо способно превратить любой ужин в настоящий праздник. Оно сочетает в себе сочность мяса, сладость яблок и свежесть овощей, создавая взрыв вкусовых ощущений.
Этот рецепт не только очень вкусный, но и довольно простой в приготовлении. Даже новичок на кухне сможет выполнить это блюдо.
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Свинина с яблоком
- Время: 1, 5 часа
- Порций: 4
– 1,3 килограмма свиной корейки;
– 1,5 чайной ложки морской соли;
– 0,5 чайной ложки молотого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 чайные ложки прованских трав или орегано;
– 1 чайная ложка порошка паприки;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки медовой горчицы;
– 3 столовые ложки сахара;
– 2 большие моркови;
– 2 больших петрушки;
– 1 кислое яблоко.
Приготовление:
- Накануне замаринуйте свиную корейку: промойте ее, обсушите, проткните лезвием ножа по всей поверхности на глубину примерно 0,5 сантиметра, затем посыпьте солью, перцем, тертым чесноком, прованскими специями или орегано и паприкой.
- Затем смажьте 1 столовой ложкой масла и положите в пакет на молнии или контейнер с крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
- На следующий день выньте свиную корейку и поместите ее в жаропрочную посуду.
- Сверху посыпьте горчицей толстым слоем, а затем посыпьте 2 столовыми ложками сахара.
- Морковь и петрушку помойте, почистите и нарежьте брусочками. Приправьте солью, перцем и смешайте с 1 столовой ложкой масла. Выложите овощи вокруг мяса.
- Поставьте блюдо в предварительно разогретую духовку (180 градусов) и запекайте без крышки 30 минут.
- Затем добавьте очищенные и нарезанные яблоки, посыпьте их 1 столовой ложкой сахара и снова поставьте в духовку.
- Продолжайте выпекать без крышки еще 50 минут.
- После выпечки выньте из духовки и подождите минут.
- Посыпьте измельченной петрушкой, нарежьте порционными кусками и подавайте с овощами.