Цей рецепт не тільки надзвичайно смачний, але й доволі простий у приготуванні. Навіть новачок на кухні зможе виконати цю страву.

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Свинина з яблуком

Час: 1, 5 години

1, 5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,3 кілограма свинячої корейки;

– 1,5 чайної ложки морської солі;

– 0,5 чайної ложки меленого перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 2 чайні ложки прованських трав або орегано;

– 1 чайна ложка порошку паприки;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки медової гірчиці;

– 3 столові ложки цукру;

– 2 великі моркви;

– 2 великих петрушки;

– 1 кисле яблуко.

Приготування:

Напередодні замаринуйте свинячу корейку: промийте її, обсушіть, проткніть лезом ножа по всій поверхні на глибину приблизно 0,5 сантиметра, потім посипте сіллю, перцем, тертим часником, прованськими спеціями або орегано та паприкою. Потім змастіть 1 столовою ложкою олії та покладіть у пакет на блискавці або контейнер із кришкою та поставте в холодильник на 24 години. Наступного дня вийміть свинячу корейку і помістіть її в жароміцний посуд. Зверху посипте гірчицею товстим шаром, а потім посипте 2 столовими ложками цукру. Моркву і петрушку помийте, почистіть та наріжте брусочками. Приправте сіллю, перцем і змішайте з 1 столовою ложкою олії. Викладіть овочі навколо м'яса. Поставте блюдо в попередньо розігріту духовку (180 градусів) і запікайте без кришки 30 хвилин. Потім додайте очищені та нарізані яблука, посипте їх 1 столовою ложкою цукру і знову поставте в духовку. Продовжуйте випікати без кришки ще 50 хвилин. Після випічки вийміть з духовки та почекайте хвилин. Посипте подрібненою петрушкою, наріжте порційними шматками та подавайте з овочами.

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