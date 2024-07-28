Цей рецепт не тільки надзвичайно смачний, але й доволі простий у приготуванні. Навіть новачок на кухні зможе виконати цю страву.

До теми Ви в нього просто закохаєтесь: готуємо тайський теплий салат з куркою

Свинина з яблуком

  • Час: 1, 5 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Напередодні замаринуйте свинячу корейку: промийте її, обсушіть, проткніть лезом ножа по всій поверхні на глибину приблизно 0,5 сантиметра, потім посипте сіллю, перцем, тертим часником, прованськими спеціями або орегано та паприкою.
  2. Потім змастіть 1 столовою ложкою олії та покладіть у пакет на блискавці або контейнер із кришкою та поставте в холодильник на 24 години.
  3. Наступного дня вийміть свинячу корейку і помістіть її в жароміцний посуд.
  4. Зверху посипте гірчицею товстим шаром, а потім посипте 2 столовими ложками цукру.
  5. Моркву і петрушку помийте, почистіть та наріжте брусочками. Приправте сіллю, перцем і змішайте з 1 столовою ложкою олії. Викладіть овочі навколо м'яса.
  6. Поставте блюдо в попередньо розігріту духовку (180 градусів) і запікайте без кришки 30 хвилин.
  7. Потім додайте очищені та нарізані яблука, посипте їх 1 столовою ложкою цукру і знову поставте в духовку.
  8. Продовжуйте випікати без кришки ще 50 хвилин.
  9. Після випічки вийміть з духовки та почекайте хвилин.
  10. Посипте подрібненою петрушкою, наріжте порційними шматками та подавайте з овочами.