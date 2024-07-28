Цей рецепт не тільки надзвичайно смачний, але й доволі простий у приготуванні. Навіть новачок на кухні зможе виконати цю страву.
До теми Ви в нього просто закохаєтесь: готуємо тайський теплий салат з куркою
Свинина з яблуком
- Час: 1, 5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Напередодні замаринуйте свинячу корейку: промийте її, обсушіть, проткніть лезом ножа по всій поверхні на глибину приблизно 0,5 сантиметра, потім посипте сіллю, перцем, тертим часником, прованськими спеціями або орегано та паприкою.
- Потім змастіть 1 столовою ложкою олії та покладіть у пакет на блискавці або контейнер із кришкою та поставте в холодильник на 24 години.
- Наступного дня вийміть свинячу корейку і помістіть її в жароміцний посуд.
- Зверху посипте гірчицею товстим шаром, а потім посипте 2 столовими ложками цукру.
- Моркву і петрушку помийте, почистіть та наріжте брусочками. Приправте сіллю, перцем і змішайте з 1 столовою ложкою олії. Викладіть овочі навколо м'яса.
- Поставте блюдо в попередньо розігріту духовку (180 градусів) і запікайте без кришки 30 хвилин.
- Потім додайте очищені та нарізані яблука, посипте їх 1 столовою ложкою цукру і знову поставте в духовку.
- Продовжуйте випікати без кришки ще 50 хвилин.
- Після випічки вийміть з духовки та почекайте хвилин.
- Посипте подрібненою петрушкою, наріжте порційними шматками та подавайте з овочами.