Запеченная свиная шейка имеет несколько преимуществ, которые делают ее идеальным выбором для праздничного стола. Прежде всего, это мясо получается особенно вкусным и сочным после запекания. Кроме того, подготовка и приготовление свиной шейки не требует особых кулинарных навыков.

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Запеченная свиная шейка

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной шеи;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– сушеный молотый чеснок по вкусу;

– сладкий красный перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо промойте и проткните со всех сторон ножом. Щедро посыпьте специями со всех сторон и заверните в пищевую пленку. Поместите в холодильник на 24 часа. Разверните мясо, выложите его в жаровню с крышкой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку (с вентилятором). Запекайте свиную шейку в духовке 30 минут, уменьшите температуру до 150 градусов и запекайте еще час, все время накрыв крышкой. По истечении этого времени выключите духовку и оставьте мясо минимум на 30 минут. Полностью холодную запеченную свиную шейку достаньте и храните в холодильнике, завернув в алюминиевую фольгу.

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