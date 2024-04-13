Запеченная свиная шейка имеет несколько преимуществ, которые делают ее идеальным выбором для праздничного стола. Прежде всего, это мясо получается особенно вкусным и сочным после запекания. Кроме того, подготовка и приготовление свиной шейки не требует особых кулинарных навыков.
Интересно Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами
Запеченная свиная шейка
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо промойте и проткните со всех сторон ножом.
- Щедро посыпьте специями со всех сторон и заверните в пищевую пленку.
- Поместите в холодильник на 24 часа.
- Разверните мясо, выложите его в жаровню с крышкой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку (с вентилятором).
- Запекайте свиную шейку в духовке 30 минут, уменьшите температуру до 150 градусов и запекайте еще час, все время накрыв крышкой.
- По истечении этого времени выключите духовку и оставьте мясо минимум на 30 минут.
- Полностью холодную запеченную свиную шейку достаньте и храните в холодильнике, завернув в алюминиевую фольгу.