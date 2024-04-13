Запеченная свиная шейка имеет несколько преимуществ, которые делают ее идеальным выбором для праздничного стола. Прежде всего, это мясо получается особенно вкусным и сочным после запекания. Кроме того, подготовка и приготовление свиной шейки не требует особых кулинарных навыков.

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Запеченная свиная шейка

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Мясо промойте и проткните со всех сторон ножом.
  2. Щедро посыпьте специями со всех сторон и заверните в пищевую пленку.
  3. Поместите в холодильник на 24 часа.
  4. Разверните мясо, выложите его в жаровню с крышкой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку (с вентилятором).
  5. Запекайте свиную шейку в духовке 30 минут, уменьшите температуру до 150 градусов и запекайте еще час, все время накрыв крышкой.
  6. По истечении этого времени выключите духовку и оставьте мясо минимум на 30 минут.
  7. Полностью холодную запеченную свиную шейку достаньте и храните в холодильнике, завернув в алюминиевую фольгу.