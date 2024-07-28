Секрет самой сочной свинины: как правильно запечь корейку в духовке

28 июля 2024, 19:58
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Источник:

Yuliia.senych

Пожалуй, печеное мясо любят все. Однако очень важно его правильно приготовить.

Овощи придадут мясу еще большей сочности. В частности, болгарский перец превратит свинину в кулинарный шедевр.

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Сочная запеченная свинина

  • Время: 3 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 – 600 граммов свиной корейки;
– 1 помидор;
– 1 луковица;
– 1 сладкий перец.
Соус:
– 1 чайная ложка меда;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– специи по вкусу.

Смотрите, как запечь свинину: видео

Приготовление:

  1. Свинину промойте и просушите кухонными полотенцами. Сделайте надрезы, но не до конца.
  2. Для соуса смешайте жидкий мед и соевый соус, добавьте горчицу, любимые специи и тертый чеснок. Все перемешайте и смажьте соусом свинину.
  3. Все овощи порежьте кусочками. В каждый разрез вставьте кусочек помидора, перца и лука.
  4. Еще раз все смажьте соусом, добавьте любимые специи, накройте фольгой️ и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа.
  5. После этого снимите фольгу и выпекайте еще 40 – 60 минут.

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Автор: Ольга Котів