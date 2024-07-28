Овочі додадуть м'ясу ще більшої соковитості. Зокрема, болгарський перець перетворить свинину на кулінарний шедевр.

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Соковита запечена свинина

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4

Дивіться, як запекти свинину: відео

Приготування:

  1. Свинину промийте і просушіть кухонними рушниками. Зробіть надрізи, але не до кінця.
  2. Для соусу змішайте рідкий мед і соєвий соус, додайте гірчицю, улюблені спеції та тертий часник. Все перемішайте і змастіть соусом свинину.
  3. Всі овочі поріжте шматочками. В кожен розріз вставте шматочок помідора, перцю та цибулі.
  4. Ще раз все змастіть соусом, додайте улюблені спеції, накрийте фольгою️ і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 1,5 години.
  5. Після цього зніміть фольгу і випікайте ще 40 – 60 хвилин.